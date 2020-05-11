В течение ближайших лет несколько стартапов начнут запуск аэротакси на территории Европы, США и некоторых других стран. А компания Alauda планирует устроить первые в мире гонки на летающих электромобилях уже в 2020 году. Об этом пишет bizua.org.

"Первый прототип Airspeeder был представлен в прошлом году. Все это время профессиональные летчики ВВС США тестировали ранние версии летающего автомобиля. Недавно же разработчик объявил о создании новой модели-MK4, которая проходит финальные испытания", - говорится в сообщении.

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Предполагается, что зрители смогут наблюдать за соревнованиями через Интернет, тогда как увидеть их вживую смогут VIP-персоны.

Все автомобили оснастят лидарами, как в беспилотном транспорте, что поможет им избегать столкновений друг с другом во время гонки. Максимальная скорость заявлена ​​на уровне 240 километров в час, что обеспечивается четырьмя двигателями мощностью 24 кВт. Максимальная грузоподъемность составит 100 кг. При этом сам электрокар будет весить всего 220 кг, что дает ему удельную мощность к весу, что превышает гоночные болиды F1.

Управление болидами будет осуществляться с помощью дополненной реальности. Планируется, что испытательный полет пройдет в пустыне Аделаиды в Австралии. Alauda предоставит командам автомобили, после чего позволит вносить в них коррективы, улучшающие те или иные показатели.

В данный момент испытания остановлены из-за эпидемии коронавируса. Однако первые одиночные соревнования намечены на конец 2020 года.

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