Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что сейчас раздается много критики в адрес правительства. Однако он не видит юридических оснований для досрочного прекращения полномочий Рады.

Об этом Разумков сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Если мы говорим про целесообразность, то я такой формулировки в Конституции не помню. Как только она там проявится и это будет юридическим основанием для досрочного прекращения полномочий Верховной рады это будет учитываться для тех или иных решений", - сообщил он.

При этом глава Верховной рады отметил, что сейчас правительство перешло к рассмотрению бюджет.

Ранее Разумков рассказал, как назначить нового директора НАБУ.