Разумков рассказал о возможности роспуска Рады [ Редактировать ]
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что сейчас раздается много критики в адрес правительства. Однако он не видит юридических оснований для досрочного прекращения полномочий Рады.
Об этом Разумков сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
"Если мы говорим про целесообразность, то я такой формулировки в Конституции не помню. Как только она там проявится и это будет юридическим основанием для досрочного прекращения полномочий Верховной рады это будет учитываться для тех или иных решений", - сообщил он.
При этом глава Верховной рады отметил, что сейчас правительство перешло к рассмотрению бюджет.
Ранее Разумков рассказал, как назначить нового директора НАБУ.
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