Близится к концу первенство Украины в Первой лиге. И чем ближе к финишу - тем больше сомнений возникает в чистоте соревновательной атмосферы, тем больше претензий слышится со стороны участников. Вырисовывается неприглядная картина коррупции - влияния на спортивные итоги турнира со стороны руководителей ФФУ/УАФ!

"Идет ожесточенная борьба за выход в УПЛ и почти в каждом туре происходят судейские скандалы с участием претендентов на топ-3 и выход в УПЛ, - поднимает тему Анатолий Хамаев (Ua.tribuna.com, 7.08). - Судейский произвол - откровенно предвзятое отношение к одним командам и абсолютно очевидная помощь другим командам в виде пенальти, отмены голов и прочих трюков от арбитров, в этом чемпионате был и пока продолжается оставаться самым ужасным за все годы проведения чемпионатов в Первой лиге с 1992 года".

Красной нитью в статье А.Хамаева проходит анализ выступления в текущем турнире "Металлиста", который, по мнению самих харьковчан, именно в подковерных играх "отцепили" от круга претендентов на повышение в классе.

"Харьковский клуб просто задавили предвзятым судейством в решающем лобовом матче с "Минаем", - пишет автор. - "Металлист 1925" сделал видеонарезку с фрагментами матча с судейским произволом, учиненным арбитром матча Дмитрием Бондаренко и обратился к президенту УАФ Павелко А.В., написав ему открытое официальное письмо 17-го июля. Но до сих нет никакой реакции на это письмо ни от самого Павелко, ни от лиц Украинской футбольной ассоциации, ответственных за судейство.

Похоже, что кто-то еще до начала чемпионата решил, что "Металлист 1925" не должен там играть. Харьковскую команду не хотят видеть в УПЛ, поэтому и назначают судей, которые удаляют и раздают карточки игрокам "Металлиста 1925" и не видят у соперников никаких нарушений" (Ua.tribuna.com, 7.08).

Бесперспективно и бессмысленно искать и ожидать справедливости там и от тех, кто ее обеспечить не может и не хочет, резюмируется в материале, который становится в один ряд с другими разоблачительными фактами и заявлениями о подтасовках в Первой лиге, исходящих не откуда-либо, а из Дома футбола. Ранее, напомним, о них обмолвился отстраненный от дел футбольных владелец клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий. На днях с аналогичными обвинениями выступил его коллега из "Ингульца" Александр Поворознюк.

Президент коллектива, лидирующего в Первой лиге, заявил, что его клубу планируют не выдать аттестат УПЛ, если команда добьется права выхода в элиту.

"В этом шоу имени Костюченко я не участвую, - цитирует функционера Footboom.com (7.08). - "Ингулец" хотят не пустить в вышку методом непрохождения аттестации. За проход в УПЛ бабки взяты, а "Ингулец" спутал все карты. Поэтому с "Ингульцом" хотят поступить, как с "Десной"... Но я гарантирую, что об нас Вадик сломает зубы. Он, кстати, уже раз вставлял и еще раз вставит. На это я выделю ему денег. Все остальное только по спортивному принципу".

Лыко в строку вплел и президент ФК "Горняк-Спорт" Петр Каплун, отметивший факт помощи арбитра одному из "привилегированных" клубов - "Минаю" - во встрече с его командой.

"Это не первый скандал, поэтому не надо было доигрывать этот чемпионат. Вся грязь вылезла - вот эти судьи, клубы льют на друг друга грязь вместо того, чтобы сплотиться. Ради чего? Разве УПЛ такая жизненно важная цель? Любой ценой рвутся в УПЛ - что им там делать, я не пойму, - цитирует Каплуна Ua.tribuna.com (3.08). - Скандал в каждом матче, в котором претенденты на выход в УПЛ. Я за то, чтобы они все ушли в УПЛ и не морочили нам голову...

По-хорошему надо было заморозить этот чемпионат. На следующий год - 16 команд в высшей лиге. Никакого срача. Пять команд, у кого есть деньги, спокойно вышли. Все хорошо, благородно, не надо никого покупать, стимулировать. Решили, и все хорошо, все спокойно. Нет, надо было все перевернуть ради амбиций каких-то одного или двух клубов".

БЕСПРЕДЕЛ ВОКРУГ ПФЛ

"Кукловоды" из ФФУ/УАФ настолько потеряли стыд и осмотрительность, что буквально в открытую "торгуют" очками и местами в турнире клубов второго эшелона. Попутно зачищая "поле" этой преступной деятельности, дабы вершить свои темные делишки с наименьшим сопротивлением.

Так, в стиле махровых переворотов, ранее опробованных на некоторых региональных федерациях, был фактически выдавлен из кресла главы ПФЛ Сергей Макаров. В качестве информационной артподготовки на близких к Андрею Павелко ресурсах прозвучали несколько материалов соответствующего содержания.

"Глубокий кризис управляемости ведет к неизбежной смене власти в ПФЛ" - этот заголовок явно заказной пропагандистской "аналитики", увидевшей свет на сайте Komandaonline.com, весьма нагляден. Как и некоторые посылы статьи.

"Макаров так и не смог создать команду профессионалов, которая на практике сумела бы доказать свою состоятельность. И вина за это полностью лежит на бесхарактерном руководителе... Макаров не сумел объединить под своим началом клубы, а наоборот, посеял между ними вражду и междоусобицы. Кроме этого, за шесть лет своего руководства, он не смог стать авторитетным руководителем, слово которого имело бы значение. У него нет в футбольной среде поддержки, на которую он мог бы опереться" (Komandaonline.com, 2.08).

На этом фоне назначенное Профессиональной футбольной лигой на 5 августа заседание Совета лиг превратилось в срежиссированный бедлам, на котором Макарову был предъявлен "вотум недоверия" - естественно, в обход всех существующих регламентных норм.

"Все выступающие были настроены на то, чтобы выразить мне недоверие и отстранить прямо сейчас. Без заслушивания моего отчета, без озвучивания причин, без анализа и оценок. Просто отстранить, - поделился С.Макаров подробностями с корреспондентом сайта "Трибуна". - Претендент на мое место Александр Каденко сидел и ждал в холле, то есть все было срежиссировано. Я закрыл заседание, дальше все происходило без меня... Происходило с нарушением устава ПФЛ. Эти решения нелегитимные" (Ua.tribuna.com, 5.08).

На вопрос о том, кто стоит за этим переворотом, Макаров ответил, что кое-какой информацией располагает, но для анализа требуется некоторое время. И намекнул, что, возможно, в скором будущем обнародует свои соображения на сей счет.

"После позорного отстранения Президента ПФЛ с должности по беспределу Сергей Макаров должен набраться смелости и рассказать о коррупции в УАФ/ФФУ, как хотели не начинать чемпионат в первой лиге, как Костюченко руководит судьями, как тянет Павелко несколько клубов первой лиги в Премьер - лигу. Сергей, об тебя вытерли ноги, будь мужиком - расскажи правду о беспределе в нашем футболе!!!" - призвал коллегу глава Профсоюза футболистов и тренеров Украины Олег Печерный на своей страничке в Фейсбуке (Facebook.com, 6.08).

Не заставили себя ждать и оценки авторитетного журналиста Артема Франкова по следам отстранения С.Макарова.

"Шабаш человеческой подлости, трусости, бессовестности, беспамятства и прочих замечательных чисто человеческих качеств, - написал А.Франков у себя в Телеграм-канале (T.me, 5.08). - Они ведь все прекрасно понимали, что творят и перед кем выслуживаются. Но организовано все было чертовски - комплимент Костюченко и Плиеву - сильно и бульдозерно. Максимум, на что отважились представители некоторых клубов - промолчать. Ну или вовсе не приехать на Совет лиг, прислав вместо себя менеджеров второго звена. Даже мэров городов душили, представляете?!"

Павелко и Костюченко без малейших сомнений, легко и непринужденно слили человека, который все эти годы, с 2015-го, верно и без звука работал в их команде, искренне желая хоть что-то сделать для забытой-заброшенной всеми лиги - таково резюме автора, припомнившего, что стало изначальным поводом для инициации кампании против Макарова.

"С обиды "Руха" и Козловского, что их-де заставили играть мячами Select недостаточно крутыми для правильных миллионщиков. Наивный Макаров искренне попытался сделать что-то хорошее на своем посту! Сидел бы на попе ровно, беря под козырек, - никто б его не тронул. А так-то понятно, что для Костюченко и его жалованья "Рух" на восемь порядков дороже какого-то там Макарова. Для Павелко - тем более. Правила игры без правил" ("Футбол", 6.08).

Как отреагировал на произвол вокруг фигуры руководителя ПФЛ Андрей Павелко? С иезуитской ухмылкой развел руками.

"Это дела клубов, мы обязаны прислушиваться к их мнению, - приводит его "позицию" Ua.tribuna.com (6.08). - В ПФЛ не было контакта, понимания, потерялось личное общение, наверное. Я хорошо отношусь к Сергею Макарову, но уверен, что клубы обязаны сами решать, как им жить и развиваться".

Собственно, а чего еще можно ожидать от человека, для которого беспредел и правовой нигилизм давно уже стали стилем не только управления футбольным хозяйством, но и - жизни.

ЧТО ТАМ, ЗА ФАСАДОМ?..

Интриги, призванные покрыть футбольную коррупцию, с нелегкой руки Павелко и его подельников загоняют поистине народный вид спорта в гроб, наносят непоправимый ущерб имиджу всей страны. За картонным фасадом павелкинских деревень - зияющие ухабы и рытвины, грязь и вонь, нищета и разруха. Истинное положение дел в нашем футболе навевает ужас, и скандальная Первая лига - лишь одна из множества насущных проблем.

По другим на минувшей неделе прошелся в интервью еженедельнику "Футбол" один из самых опытных спортивных функционеров Украины Иван Федоренко. Бывший глава Госкомспорта и Исполнительной дирекции Евро-2012 открыл глаза на многие болячки нашего футбола, при нынешнем руководстве ФФУ/УАФ обретшие форму рецидива.

В частности, Иван Никифорович затронул тему инфраструктуры - то, чем так кичится Павелко.

"Еще на Конгрессе 2015 года, избравшем Павелко, в решениях предусматривалось построить пять стадионов с синтетическим покрытием футбольных полей. До сих пор в Черновцах строительство заканчивается, а в Ровно оно и не начиналось! - восклицает Федоренко ("Футбол", 6.08). - Конечно же, контролем такого рода вопросов должен заниматься специальный стратегический комитет во главе с президентом. О таком комитете кто-нибудь слышал, а если слышал, то где на него можно посмотреть и познакомиться поближе? Ответ ясен".

Сотни бумаг с дельными предложениями по совершенствованию инфраструктуры, попадая в федерацию, оказываются под сукном. Развивать спортивную базу - не в первоочередных задачах чиновников, превративших стадионы в своеобразный инструмент управления.

"У нас стадионы нужны для подчинения непокорных клубов и регионов, - считает Иван Никифорович. - Не подчинился, имеешь собственное мнение - а расскажи-ка нам, мил человек, почему у тебя раздевалки по площади не соответствуют последним указаниям УЕФА и ФИФА. Если же стадионы не подействуют - аттестацией прижмут, опытный человек всегда найдет как!" ("Футбол", 6.08).

Вот вам и подтверждение версии "Ингульца"! Получится у команды ворваться в Премьер-лигу по спортивному принципу, вразрез с планами ФФУ/УАФ, тогда обещания, данные другим коллективам в обмен на соответствующие "гонорары", можно будет выполнить через невыдачу лицензии "залетному" победителю.

Иван Федоренко снова обратил внимание на политизацию футбольного процесса, расцветшую при Павелко буйным цветом, и стремительный упадок футбола в регионах.

"Положив немалые усилия, федерация футбола добилась постановки во главе региональных федераций политиков, которые сейчас либо не у дел, либо заняты в других областях, но в любом случае и близко не занимаются тем, ради чего их, по идее, избирали! - говорит он. - Нынешний исполком УАФ сформирован главным образом за счет региональных представителей, для которых задача номер один - сохранить пособие от центра в размере 100 тыс. грн. в месяц, а там хоть трава не расти. Иногда - даже в буквальном смысле. Федерация футбола Киева позволила себе взбрыкнуть, не выполнила вказивку Павелко - ее моментально лишили всех видов поддержки, а потом и вовсе с помощью послушного большинства убрали из организации. И что на выходе? Столица обезглавлена? Нет, но это парадокс: Федерация футбола города Киева подписала договор с управлением спорта КГГА и продолжает успешно заниматься организацией и проведением соревнований!" ("Футбол", 6.08).

Не обошел И.Федоренко вниманием и деятельность профильных комитетов федерации.

"Мирон Маркевич, ныне тренирующий-консультирующий львовский "Рух", формально возглавляет комитет по сборным, за что также получает заработную плату, - вскрывает Иван Никифорович одну из язв. - Однако создается впечатление, что его работа, в основном, заключается в оценке и рекомендациях ФК "Динамо" (Киев), в частности, новому главному тренеру - сколько и кого поменять, есть ли у него шансы на успех... Хотя в среднем в сборных Украины различных возрастов процентов сорок составляют воспитанники "Динамо". Но спросите его при случае, сколько раз за это время собирался сам комитет, сколько раз заслушивались тренеры различных сборных Украины, какая помощь им предлагалась и оказывалась; какова связь между комитетом и тренерами клубов; наконец, разослал ли комитет рекомендации клубам - как правильно готовить футболистов, в том числе "сборников", в условиях пандемии коронавируса? Спросите обязательно! Впрочем, ответ известен.

Может быть, усилия главы комитета сосредоточились на Институте футбола, об учреждении которого говорилось столь пафосно и с самой высокой трибуны? Сомневаюсь. Насколько мне известно, там все так и осталось на стадии зачатия.

Франческо Баранка, итальянский легионер, который еще в далеком 2016 году возглавил комитет по этике и честной игре. Каковы результаты его работы, кто-то может сказать? Кому-то предъявлены обвинения, кто-то посажен? После всех этих громких заявлений, пресс-конференций, злодеев в наручниках и т. д.? Вот только при попытке ответить нужно непременно называть сумму, которая за все эти годы была потрачена на содержание баранкинского комитета, на их разъезды-разлеты по Европе. Уж точно мы не один комплект оборудования для сертифицирования искусственных покрытий могли приобрести, а то и целый стадион выстроить!" ("Футбол", 6.08).

"Важно - ДЕЛО! - резюмирует Федоренко. - Вот оно-то в лучшем случае стоит, а в худшем - хиреет, чахнет и разваливается..."

УЛЬТРАС ОШИБЛИСЬ АДРЕСОМ

Тем не менее, за свой непрофессионализм, за свою в буквальном смысле подрывную деятельность, которая при этом частенько идет с нарушением законов, чиновники федерации получают баснословные деньги. Очередные точные цифры из зарплатной ведомости ФФУ/УАФ опубликовал мастер резонансных журналистских расследований Константин Андриюк.

"Вирішив вкотре поцікавитися моєю улюбленою УАФ (Українська Асоціація Футболу). Як вони там? - написал Андриюк в посте на Фейсбуке (Facebook.com, 4.08). - Чи не вдарив боляче коронавірус? Чи не довелося їм там потугіше затягти паски на штанцях? Маю свіжу зарплатну відомість! Я твердо переконаний! Що громадська спілка, яка законно визнана державою і яка керує всім нашим футболом, має бути прозорою та відкритою перед вболівальниками! Тому, зі спокійним серцем публікую зарплатні!".

На суд общественности вынесены следующие цифры: Маркевичу ежемесячно начисляется более 700 тысяч гривен, генеральному директору Записоцкому - почти 330 тысяч, Костюченко - более 430, вице-президенту Протасову - 324 тысячи, Баранка имел жалованье в размере 513 тысяч, глава судейского комитета Лучи получает более 410 тысяч, свадебные генералы Блохин и Беланов - соответственно 115 и 153 тысячи, а один из руководителей управления обеспечения деятельности Ассоциации Пелин - 166 тысяч!

"Эта информация - это чистый фейк, и уже не первый раз они это выбрасывают. Даже не знаю зачем и на кого оно рассчитано. А фейки я не люблю и не хочу комментировать, потому что это не соответствует действительности", - быстренько опубликовало реакцию Мирона Маркевича одно из павелкинских СМИ (Unn.com.ua, 5.08).

Что ж, и эти заверения - не новы, они совершенно в духе ФФУ/УАФ. По словам К.Андриюка, у него на руках оригиналы документов, с ИД-кодами и другими персональными данными. Возможно, со временем они заинтересуют и представителей следственных органов, когда те наконец доберутся до футбольных коррупционеров и казнокрадов.

Поражают даже не столько цифры этого пира во время чумы. Волнует другое: за какую конкретно работу по развитию отечественного футбола, за какие заслуги перед ним назначены такие космические жалованья?! Тем более - в период, когда именно из-за безденежья прекращают существование один футбольный клуб за другим, когда вдруг урезается финансирование национальных сборных, когда жалкими грошами оценивается труд настоящих специалистов, ответственных за результаты наших команд на международной арене.

Напрашиваются выводы о том, что подобным образом Маркевича, Блохина, Проотасова, Беланова и других деятелей вознаграждают за готовность в нужное время взгромоздиться на высокую трибуну и озвучить нужные тезисы. Подтверждений только за последнее время - хоть отбавляй, чего стоит одно письмо наших обладателей "Золотых мячей" в адрес Верховной Рады - с оценками деятельности Временной следственной комиссии, занимающейся коррупцией в ФФУ/УАФ.

Прискорбно то, что, согласившись с ролью угодливых говорящих голов, кумиры прошлого "ради красного словца не жалеют и отца". А именно - становятся участниками кампаний разнузданной травли того коллектива, который дал всем им и имя в футболе, и достаток, и всенародную любовь.

Совсем недавно дочь Валерия Лобановского в интервью "Футбольному клубу" говорила об избирательной принципиальности некоторых динамовских звезд прошлых лет: дескать, назначение Мирчи Луческу на пост тренера они воспринимают как личное оскорбление, зато когда об их родное "Динамо" вытирают ноги футбольную власть предержащие, эти обиженные - словно воды в рот набрали. Молчаливо соглашаются с творящимся вокруг киевского клуба произволом, подливают воду на мельницу его заклятых врагов.

"По информации из достоверных источников, вице-президент УАФ/ФФУ Вадим Костюченко замешан в организации акций протеста на стадионе Лобановского против Мирчи Луческу и "Динамо" Киев. Все тайное скоро станет явным!" - этот короткий пост Олега Печерного на Фейсбуке (Facebook.com, 3.08) наталкивает на весьма однозначные мысли и выводы, которые вряд ли будут приятны для тех же Блохина, Беланова и Протасова - людей, рассказывающих о своих динамовских сердцах.

Это также довод в дискуссии руководства "Динамо" с теми ультрас, которые подчеркнуто непримиримо настроены против Луческу, с единственным аргументом - о его "шахтерском" прошлом, которые направо и налево раздают ультиматумы, пытаясь подмешать к футбольному процессу некую политическую составляющую. Тоже, к слову, чисто павелкинская дурно пахнущая технология, подкрепленная способностями фальшиводипломника Костюченко, которого в дни Революции Достоинства связывали с мобилизацией отрядов "титушек".

Тем возмущенным фанатам, которые сегодня настаивают на управленческом кризисе в "Динамо", следует вспомнить, что апеллируют они к владельцам частного клуба. А вот ФФУ/УАФ - организация общественная. Так почему бы общественности в лице ультрас не поинтересоваться реальным состоянием дел за стенами Дома футбола? Порасспрашивать о зарплатах чиновников, убивающих отечественный футбол в целом и киевское "Динамо" в частности. В открытом заинтересованном диалоге установить истину: что вреднее для футбольного гранда - отдельные кадровые просчеты руководителей, вкладывающих в развитие коллектива кровные десятки и сотни миллионов в валюте, или "удавка" от ФФУ/УАФ и ее приспешников.

Ведь такого административного, дисциплинарного, информационного и морального давления не припоминается в отношении какого-либо украинского клуба. А один из главных поставщиков кадров для национальных команд и уж точно главная кузница футбольных талантов - пребывает под этим жестоким и тупым прессингом вот уже не первый год, умудряясь при этом оставаться боеспособной футбольной единицей не только на внутренней арене. Поэтому, как любил говорить Валерий Лобановский - думай, если можешь…

Сергей Васильев