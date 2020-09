Президент США Дональд Трамп, 27 сентября, заявил о намерении - требовать от своего соперника на выборах Джозефа Байдена прохождения теста на допинг до и после предстоящих теледебатов. Об этом Трамп написал в Твиттер.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???