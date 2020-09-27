Трамп требует от Байдена прохождения теста на наркотики [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп, 27 сентября, заявил о намерении - требовать от своего соперника на выборах Джозефа Байдена прохождения теста на допинг до и после предстоящих теледебатов. Об этом Трамп написал в Твиттер.
I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020
"Я буду настоятельно требовать пройти тест на наркотики у сонного Джо Байдена до или после дебатов во вторник вечером. Естественно, я тоже согласен сдать тест. Его выступления в дебатах были, мягко говоря, НЕУРАВНОВЕШЕННЫМИ. Только наркотики могли вызвать это несоответствие???" - заявил Трамп
Стоит ответить, что сам Трамп заявил о готовности пройти аналогичную проверку.
Важно, что дебаты между кандидатами в президенты США от демократов и республиканцев состоятся во вторник - 29 сентября.
Как ранее сообщалось, племянница Трампа - дочь его старшего брата Фреда Мэри , обвинила его в воровстве десятков миллионов долларов.
Читайте также, ранее в СМИ стало известно, что Трампа попытались отравить смертельным ядом.
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