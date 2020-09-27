Десятки загиблих та сотні поранених: у Нагірному Карабаху спалахнув новий воєнний конфлікт [ Редактировать ]
У Нагірному Карабаху поновилися воєнні дії. Баку та Єреван звинувачують одне одного в провокаціях. Повідомляють про десятки загиблих та сотні поранених з обох сторін.
Нагадаємо, невизнана республіка Нагірний Карабах - це територія Азербайджану, яка де-факто контролюється Вірменією. Конфлікт там розпочався понад 30 років тому.
Бойові дії в Нагірному Карабаху поновилися з самого ранку.
Анна Нагдалян, речниця МЗС Вірменії:
Близько сьомої ранку армія Азербайджану розпочала широкомасштабну агресію по всій лінії зіткнення в Нагірному Карабаху, включно з ракетними обстрілами. Під удар потрапили мирні населені пункти разом зі столицею Степанакертом. Уже є повідомлення про втрати серед мирних жителів.
Серед перших загиблих - жінка з дитиною. Іще двоє людей поранені. У відповідь - керівництво самопроголошеного Нагірного Карабаху оголосило воєнний стан та повну військову мобілізацію.
Загальну військову мобілізацію оголосила й Вірменія - окрім кадрових військових, до військкоматів звернулися близько 10 тисяч добровольців, готових вирушити на передову. В Міноборони Вірменії кажуть: поки що потреби в добровольцях немає - мовляв, вірменська армія успішно стримує наступ противника та знищує його бронетехніку й авіацію. У Баку це спростовують, як і те, що Азербайджан першим почав агресію.
Ільхам Алієв, президент Азербайджану:
Не секрет, що це Вірменія відкрила вогонь, включно з артилерією, і що першими жертвами стали азербайджанські військові. Тому Азербайджан дав гідну відповідь ворогу і той не зміг просунутися далі ні на сантиметр.
В азербайджанському Міноборони також повідомили про знищення ворожої техніки - зокрема, систем протиповітряної оборони, та про звільнення шести населених пунктів. У Міноборони Вірменії це спростували.
Шушан Степанян, речниця Міноборони Вірменії:
Поширене Міністерством оборони Азербайджану повідомлення про те, що азербайджанська армія нібито захопила 6 населених пунктів, не відповідає дійсності. Це чергова інформаційна провокація азербайджанського агітпропу.
Тим часом в Азербайджані теж оголосили воєнний стан. Про готовність допомогти заявила Туреччина.
Ібрахім Калін, речник президента Туреччини:
Ми повністю підтримуємо Азербайджан, два наші народи - дуже близькі. І ми занепокоєні безрозсудними діями Вірменії проти Азербайджану. Віримо, що цей конфлікт можна вирішити мирним шляхом, але вірменську сторону ніщо не цікавить, окрім продовження окупації частин Азербайджану.
У Єревані порадили Анкарі не втручатись у карабаський конфлікт. А в Брюсселі закликали всі сторони припинити вогонь і сісти за стіл переговорів. Так само в НАТО наголосили, що цей конфлікт не вдасться вирішити зброєю. За мир у регіоні помолився Папа Римський Франциск.
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