Воздвиження Христа Господнього відзначають сьогодні християни східного обряду. Для них - це не лише велике свято, а й привід завітати до церкви. Як святкували цьогоріч у столиці?

Центром урочистостей на честь свята Воздвиження традиційно стала одна з площ Києво-Печерської Лаври. Щоправда, сьогодні розпочали святкувати ще зі світанку. Рівно о сьомій ранку Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив службу.

И причастие Святого Духа будет со всеми вами.

В Українській Православній Церкві нагадали: попри те, що цей день іменують святковим, 27 вересня - все-таки, день шани.

Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:

Этот день является особенно молитвенным, постным днем. Днем нашей печали о том, что мы распинаем Христа каждый день. Что мы не воспринимаем его благодатную силу, на что этот дар нам дан. Но мы помним, что крестом открылся нам рай. Что крестом мы водворяемся в Царствие небесное.

Урочисті служби відбулися сьогодні по всій країні. Але для храмів, які були зведені на честь Воздвиження, це свято стало особливим.

Ілля, парафіянин:

Хрестовоздвиження має початок у 4 столітті. Коли цариця Єлена знайшла хрест Христовий і віддала Партіарху Макарію. А він підняв хрест і кілька разів благословив народ.

Одна з таких церков розташована на пагорбах столичного Подолу.

Протоієрей Валерій Кравець, настоятель Хрестовоздвиженського храму на Подолі:

Є у планах і я молю Бога, щоб Господь дав нам сили і на цьому місці дійсно була перлина Подолу. Це самий центр Києва. Щоб хрести Хрестовоздвиженської церкви сяяли на увесь Київ і на всю Україну.

Окрім традиційного богослужіння, сьогодні тут відбудеться так звана дитяча служба. Щонеділі її відвідують переважно школярі та студенти.

Костянтин, парафіянин:

Я прошу про допомогу у навчанні та про те, щоб мені усе вдавалось у житті, щоб я обрав свій правильний шлях.

Тим часом у Києво-Печерській Лаврі запевняють: сьогодні особливий день саме для тих, хто прагне обрати свій життєвий шлях. А для тих, хто вже визначився, - вдалий момент, щоб попросити сили.

Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври: