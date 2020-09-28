Больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского - соцопрос [ Редактировать ]
65,6% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой среди жителей подконтрольной территории Донецкой области и 56,7% - Луганской негативно оценивают работу президента Владимира Зеленского, в то время, как 20% переселенцев в Украине хотят вернуться домой, а 39% - нет.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного в пресс-центре Українських Новин.
В Донецкой области 35,7% опрошенных негативно оценили работу Зеленского в должности Президента, 29,9% - скорее негативно, 16,4% - скорее позитивно, 2,9% - позитивно, а 15,1% затруднились ответить.
В Луганской области 31,4% респондентов оценили работу Зеленского скорее негативно, 25,3% - негативно, 15,4% - скорее позитивно, 1,9% - позитивно, еще 26% затруднились ответить.
Кроме того, 74,8% опрошенных жителей Донецкой области и 71,5% в Луганской считают, что руководство страны ведет Украину в неправильном направлении.
Опрос проводился 2-13 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольных территорий Донецкой области и 800 - Луганской методом индивидуального интервью.
Статистическая погрешность выборки не превышает 3% в результатах по Донецкой области и 3,5% - Луганской.
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