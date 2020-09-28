Компанія "Українська соціологічна група" з 2 по 13 вересня 2020 року провела опитування населення Донецької та Луганської областей, яке мешкає на підконтрольній території. Дослідження проведене на замовлення Інформаційного агентства "Українські Новини".

В Донецькій області було опитано 1000 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентує доросле населення Донецької області (підконтрольні території) за основними соціально-демографічними ознаками. Метод опитування - індивідуальне інтерв'ю ("віч-на-віч") за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 3,0%.

В Луганській області було опитано 800 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентує доросле населення Луганської області (підконтрольні території) за основними соціально-демографічними ознаками. Метод опитування - індивідуальне інтерв'ю ("віч-на-віч") за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 3,5%.

Вересень 2020 г.

Основні результати опитування (повні формулювання питань та одномірні розподіли відповідей на питання див. у кінці прес-релізу)

Населення Донбасу дуже критично оцінює ситуацію в країні. Три чверті опитаних жителів Донецької області (74,8%) вважають, що керівництво країни веде Україну "однозначно в неправильному напрямі" або "скоріше в неправильному напрямі". Серед жителів Луганської області такої думки дотримуються 71,5% опитаних.

Ситуація в регіоні характеризується респондентами як вкрай неблагополучна. Переважна більшість жителів Донецької області (84,0%) оцінюють соціально-економічну ситуацію в своїй області як "погану" або "скоріше погану". Серед респондентів Луганської області 93,4% охарактеризували ситуацію в області як "погану", ще 4,5% - як "скоріше погану".

Населення Донецької та Луганської області переважно негативно сприймає роботу Володимира Зеленського на посаді Президента України. Більшість (65,6%) опитаних жителів Донецької області оцінює діяльність Володимира Зеленського "негативно" або "скоріше негативно". Серед респондентів Луганської області тою чи іншою мірою негативно характеризують роботу теперішнього Президента 56,7%.

Керівництво обласних держадміністрацій не користується популярністю серед місцевих жителів. Тільки 7,8% опитаних мешканців Донецької області позитивно оцінили роботу Павла Кириленка на посаді голови Донецької обласної державної адміністрації. Серед респондентів Луганської області прихильно охарактеризували роботу глави Луганської ОДА Сергія Гайдая 1,4% опитаних.

Якби на момент опитування відбувалися місцеві вибори, то найкращі шанси потрапити до міських і районних рад депутатів Донецької області мали б "Опозиційна платформа - За Життя", "Блок Вадима Бойченка" та партія "Слуга Народу". Серед респондентів, які обов’язково голосуватимуть і визначилися з вибором, мають намір підтримати…

"Опозиційну платформу - За Життя" - 58,4%,

"Блок Вадима Бойченка" - 10,7%,

Партію "Слуга Народу" - 10,0%,

Інші партії мають менше 5,0% прихильників (у кожному окремому випадку).

Найкращі шанси потрапити до міських і районних рад депутатів Луганської області мають "Опозиційна платформа - За Життя", партії "Слуга Народу", "Наш Край" та "Європейська Солідарність".

Серед респондентів, які "обов’язково" голосуватимуть і визначилися з вибором, мають намір підтримати…

"Опозиційну платформу - За Життя" - 54,7%,

Партію "Слуга народу" - 24,7%,

Партію "Наш Край" - 8,9%,

Партію "Європейська Солідарність" - 5,2%.

Інші партії мають менше 5,0% прихильників (у кожному окремому випадку).

Результати опитування у Донецькій області

(одномірні розподіли відповідей на питання, %)

Як Ви вважаєте, керівництво країни веде Україну в правильному чи неправильному напрямі?

Однозначно в правильному напрямі 1,7 Скоріше у правильному напрямі 8,5 Скоріше в неправильному напрямку 41,8 Однозначно в неправильному напрямі 33,0 Важко відповісти 15,0

Як Ви оцінили б соціально-економічну ситуацію в Донецькій області?

Добра 1,9 Скоріше добра, ніж погана 7,7 Скоріше погана, ніж добра 38,7 Погана 45,3 Важко відповісти 6,4

Як Ви оцінюєте роботу Володимира Зеленського на посаді Президента України?

Позитивно 2,9 Скоріше позитивно 16,4 Скоріше негативно 29,9 Негативно 35,7 Важко відповісти 15,1

Як Ви оцінюєте роботу Павла Кириленка на посаді голови Донецької обласної державної адміністрації?

Позитивно 0,7 Скоріше позитивно 7,1 Скоріше негативно 8,9 Негативно 15,8 Важко відповісти 67,5

Якби найближчої неділі відбувалися вибори до місцевих органів влади, чи брали б Ви участь в голосуванні?

Обов'язково буду голосувати 58,8 Не впевнений, але, скоріше за все, буду голосувати 20,6 Не впевнений, але, скоріше за все, не голосуватиму 2,6 Не голосуватиму 14,9 Важко відповісти 3,1

Якби в найближчої неділі відбувалися вибори до міської / районної ради депутатів, а до бюлетеня були включені зазначені партії, за яку партію Ви проголосували б?

Серед усіх опитаних Серед респондентів, які "обов'язково" голосуватимуть і визначилися з вибором "Опозіційна Платформа - За Життя" 30,5 58,4 "Блок Вадима Бойченка" 7,8 10,7 "Слуга Народу" 7,1 10,0 "Наш Край" 2,8 4,4 "За Майбутнє" 2,6 4,1 "Партія Шарія" 2,1 3,5 "Європейська Солідарність" 1,6 2,4 "Батьківщина" 1,3 2,2 "Сила людей" 0,7 1,0 "Партія Миру та Розвитку" 0,6 0,8 Радикальна партія Олега Ляшка 0,6 0,8 "Голос" 0,3 0,5 "Національний корпус" 0,2 0,4 "Пропозиція" 0,1 0,3 Інша партія 0,3 0,5 Проголосую проти всіх 0,6 Важко відповісти 27,4 Не буду голосувати 13,4

Результати опитування у Луганській області

(одномірні розподіли відповідей на питання, %)

Як Ви вважаєте, керівництво країни веде Україну в правильному чи неправильному напрямі?

Однозначно в правильному напрямі 0,5 Скоріше у правильному напрямі 6,1 Скоріше у неправильному напрямі 38,5 Однозначно в неправильному напрямі 33,0 Важко відповісти 21,9

Як Ви оцінили б соціально-економічну ситуацію в Луганській області?

Добра 0,3 Скоріше добра, ніж погана 0,3 Скоріше погана, ніж добра 4,5 Погана 93,4 Важко відповісти 1,5

Як Ви оцінюєте роботу Володимира Зеленського на посаді Президента України?

Позитивно 1,9 Скоріше позитивно 15,4 Скоріше негативно 31,4 Негативно 25,3 Важко відповісти 26,0

Як Ви оцінюєте роботу Сергія Гайдая на посаді глави Луганської обласної державної адміністрації?

Позитивно 0,0 Скоріше позитивно 1,4 Скоріше негативно 18,9 Негативно 19,5 Важко відповісти 60,2

Якби найближчої неділі відбувалися вибори до місцевих органів влади, чи брали б Ви участь у голосуванні?

Обов'язково буду голосувати 42,1 Не впевнений, але, скоріше за все, голосуватиму 33,6 Не впевнений, але, скоріше за все, не голосуватиму 1,1 Не буду голосувати 15,5 Важко відповісти 7,7

Якби в найближчої неділі відбувалися вибори до міської / районної ради депутатів, а до бюлетеня були включені зазначені партії, за яку партію Ви проголосували б?