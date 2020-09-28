Електоральні орієнтації населення Донецької та Луганської областей (підконтрольні території) [ Редактировать ]
Компанія "Українська соціологічна група" з 2 по 13 вересня 2020 року провела опитування населення Донецької та Луганської областей, яке мешкає на підконтрольній території. Дослідження проведене на замовлення Інформаційного агентства "Українські Новини".
В Донецькій області було опитано 1000 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентує доросле населення Донецької області (підконтрольні території) за основними соціально-демографічними ознаками. Метод опитування - індивідуальне інтерв'ю ("віч-на-віч") за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 3,0%.
В Луганській області було опитано 800 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентує доросле населення Луганської області (підконтрольні території) за основними соціально-демографічними ознаками. Метод опитування - індивідуальне інтерв'ю ("віч-на-віч") за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 3,5%.
Вересень 2020 г.
Основні результати опитування (повні формулювання питань та одномірні розподіли відповідей на питання див. у кінці прес-релізу)
Населення Донбасу дуже критично оцінює ситуацію в країні. Три чверті опитаних жителів Донецької області (74,8%) вважають, що керівництво країни веде Україну "однозначно в неправильному напрямі" або "скоріше в неправильному напрямі". Серед жителів Луганської області такої думки дотримуються 71,5% опитаних.
Ситуація в регіоні характеризується респондентами як вкрай неблагополучна. Переважна більшість жителів Донецької області (84,0%) оцінюють соціально-економічну ситуацію в своїй області як "погану" або "скоріше погану". Серед респондентів Луганської області 93,4% охарактеризували ситуацію в області як "погану", ще 4,5% - як "скоріше погану".
Населення Донецької та Луганської області переважно негативно сприймає роботу Володимира Зеленського на посаді Президента України. Більшість (65,6%) опитаних жителів Донецької області оцінює діяльність Володимира Зеленського "негативно" або "скоріше негативно". Серед респондентів Луганської області тою чи іншою мірою негативно характеризують роботу теперішнього Президента 56,7%.
Керівництво обласних держадміністрацій не користується популярністю серед місцевих жителів. Тільки 7,8% опитаних мешканців Донецької області позитивно оцінили роботу Павла Кириленка на посаді голови Донецької обласної державної адміністрації. Серед респондентів Луганської області прихильно охарактеризували роботу глави Луганської ОДА Сергія Гайдая 1,4% опитаних.
Якби на момент опитування відбувалися місцеві вибори, то найкращі шанси потрапити до міських і районних рад депутатів Донецької області мали б "Опозиційна платформа - За Життя", "Блок Вадима Бойченка" та партія "Слуга Народу". Серед респондентів, які обов’язково голосуватимуть і визначилися з вибором, мають намір підтримати…
- "Опозиційну платформу - За Життя" - 58,4%,
- "Блок Вадима Бойченка" - 10,7%,
- Партію "Слуга Народу" - 10,0%,
Інші партії мають менше 5,0% прихильників (у кожному окремому випадку).
Найкращі шанси потрапити до міських і районних рад депутатів Луганської області мають "Опозиційна платформа - За Життя", партії "Слуга Народу", "Наш Край" та "Європейська Солідарність".
Серед респондентів, які "обов’язково" голосуватимуть і визначилися з вибором, мають намір підтримати…
- "Опозиційну платформу - За Життя" - 54,7%,
- Партію "Слуга народу" - 24,7%,
- Партію "Наш Край" - 8,9%,
- Партію "Європейська Солідарність" - 5,2%.
Інші партії мають менше 5,0% прихильників (у кожному окремому випадку).
Результати опитування у Донецькій області
(одномірні розподіли відповідей на питання, %)
Як Ви вважаєте, керівництво країни веде Україну в правильному чи неправильному напрямі?
|
Однозначно в правильному напрямі
|
1,7
|
Скоріше у правильному напрямі
|
8,5
|
Скоріше в неправильному напрямку
|
41,8
|
Однозначно в неправильному напрямі
|
33,0
|
Важко відповісти
|
15,0
Як Ви оцінили б соціально-економічну ситуацію в Донецькій області?
|
Добра
|
1,9
|
Скоріше добра, ніж погана
|
7,7
|
Скоріше погана, ніж добра
|
38,7
|
Погана
|
45,3
|
Важко відповісти
|
6,4
Як Ви оцінюєте роботу Володимира Зеленського на посаді Президента України?
|
Позитивно
|
2,9
|
Скоріше позитивно
|
16,4
|
Скоріше негативно
|
29,9
|
Негативно
|
35,7
|
Важко відповісти
|
15,1
Як Ви оцінюєте роботу Павла Кириленка на посаді голови Донецької обласної державної адміністрації?
|
Позитивно
|
0,7
|
Скоріше позитивно
|
7,1
|
Скоріше негативно
|
8,9
|
Негативно
|
15,8
|
Важко відповісти
|
67,5
Якби найближчої неділі відбувалися вибори до місцевих органів влади, чи брали б Ви участь в голосуванні?
|
Обов'язково буду голосувати
|
58,8
|
Не впевнений, але, скоріше за все, буду голосувати
|
20,6
|
Не впевнений, але, скоріше за все, не голосуватиму
|
2,6
|
Не голосуватиму
|
14,9
|
Важко відповісти
|
3,1
Якби в найближчої неділі відбувалися вибори до міської / районної ради депутатів, а до бюлетеня були включені зазначені партії, за яку партію Ви проголосували б?
|
|
Серед усіх опитаних
|
Серед респондентів, які "обов'язково" голосуватимуть і визначилися з вибором
|
"Опозіційна Платформа - За Життя"
|
30,5
|
58,4
|
"Блок Вадима Бойченка"
|
7,8
|
10,7
|
"Слуга Народу"
|
7,1
|
10,0
|
"Наш Край"
|
2,8
|
4,4
|
"За Майбутнє"
|
2,6
|
4,1
|
"Партія Шарія"
|
2,1
|
3,5
|
"Європейська Солідарність"
|
1,6
|
2,4
|
"Батьківщина"
|
1,3
|
2,2
|
"Сила людей"
|
0,7
|
1,0
|
"Партія Миру та Розвитку"
|
0,6
|
0,8
|
Радикальна партія Олега Ляшка
|
0,6
|
0,8
|
"Голос"
|
0,3
|
0,5
|
"Національний корпус"
|
0,2
|
0,4
|
"Пропозиція"
|
0,1
|
0,3
|
Інша партія
|
0,3
|
0,5
|
Проголосую проти всіх
|
0,6
|
|
Важко відповісти
|
27,4
|
|
Не буду голосувати
|
13,4
|
Результати опитування у Луганській області
(одномірні розподіли відповідей на питання, %)
Як Ви вважаєте, керівництво країни веде Україну в правильному чи неправильному напрямі?
|
Однозначно в правильному напрямі
|
0,5
|
Скоріше у правильному напрямі
|
6,1
|
Скоріше у неправильному напрямі
|
38,5
|
Однозначно в неправильному напрямі
|
33,0
|
Важко відповісти
|
21,9
Як Ви оцінили б соціально-економічну ситуацію в Луганській області?
|
Добра
|
0,3
|
Скоріше добра, ніж погана
|
0,3
|
Скоріше погана, ніж добра
|
4,5
|
Погана
|
93,4
|
Важко відповісти
|
1,5
Як Ви оцінюєте роботу Володимира Зеленського на посаді Президента України?
|
Позитивно
|
1,9
|
Скоріше позитивно
|
15,4
|
Скоріше негативно
|
31,4
|
Негативно
|
25,3
|
Важко відповісти
|
26,0
Як Ви оцінюєте роботу Сергія Гайдая на посаді глави Луганської обласної державної адміністрації?
|
Позитивно
|
0,0
|
Скоріше позитивно
|
1,4
|
Скоріше негативно
|
18,9
|
Негативно
|
19,5
|
Важко відповісти
|
60,2
Якби найближчої неділі відбувалися вибори до місцевих органів влади, чи брали б Ви участь у голосуванні?
|
Обов'язково буду голосувати
|
42,1
|
Не впевнений, але, скоріше за все, голосуватиму
|
33,6
|
Не впевнений, але, скоріше за все, не голосуватиму
|
1,1
|
Не буду голосувати
|
15,5
|
Важко відповісти
|
7,7
Якби в найближчої неділі відбувалися вибори до міської / районної ради депутатів, а до бюлетеня були включені зазначені партії, за яку партію Ви проголосували б?
|
|
Серед усіх опитаних
|
Серед респондентів, які "обов'язково" голосуватимуть і визначилися з вибором
|
"Опозіційна Платформа - За Життя"
|
26,0
|
54,7
|
"Слуга Народу"
|
15,4
|
24,7
|
"Наш Край"
|
4,0
|
8,9
|
"Європейська Солідарність"
|
2,1
|
5,2
|
"Партія Шарія"
|
0,9
|
2,2
|
"Батьківщина"
|
0,7
|
1,9
|
"За Майбутнє"
|
0,3
|
0,8
|
"Перемога Пальчевський"
|
0,3
|
0,8
|
Радикальна партія Олега Ляшка
|
0,2
|
0,4
|
Інша партія
|
0,2
|
0,4
|
Проголосую проти всіх
|
0,4
|
|
Важко відповісти
|
34,3
|
|
Не буду голосувати
|
15,2
|
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