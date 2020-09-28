Американцу Уэсли Барнсу грозит два года тюрьмы за плохой отзыв о тайской гостинице на сайте TripAdvisor. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

Представители отеля The Sea View Resort на острове Ко Чанг утверждают, что Барнс обрушил на них целую серию жалоб, из-за чего они были вынуждены обратиться в суд.

Барнса обвиняют в том, что он нанес ущерб репутации гостиницы, а также в том, что он отказался платить деньги отелю за свой алкоголь.

Мужчина оставил негативные отзывы на нескольких сайтах, написав, что столкнулся с "недружелюбным персоналом", который "ведет себя так, будто не хочет, чтобы тут был хоть кто-то".

Пост на TripAdvisor удалили модераторы сайта - в комментарии Барнс написал, что гостиница - это "современное рабство", что противоречит правилам сайта.

Примечательно, что в Таиланде действуют законы о борьбе с диффамацией, которые в прошлом подвергались осуждению со стороны правозащитных организаций. Они утверждают, что законы можно использовать для подавления свободы слова.

Именно из-за этого закона мужчину арестовала полиция, но он заплатил залог и вышел на свободу. Сейчас его ждет суд - Барнсу грозит два года тюрьмы или штраф в 200 тыс. батов (почти 180 тыс. грн).

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