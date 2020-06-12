Мужчина отсудил у компании 50 тыс. евро "за скучную работу" [ Редактировать ]
Житель Парижа Фредерик Деснард подал в суд на парфюмерную компанию "Interparfums", в которой работал на протяжении четырех лет. Причиной иска стало то, что мужчина считал свою работу скучной, и это ухудшило его психическое состояние. Об этом пишет The Times.
После длительного рассмотрения дела суд решил удовлетворить иск и обязал работодателя выплатить Деснарду компенсацию в размере 50 тысяч евро.
Француз обратился в суд в 2016 году. Он пожаловался, что на работе у него было очень небольшое количество дел. Все четыре года он выполнял одни и те же обязанности, а это удручало его и вызвало депрессию.
"Никого не волновало, приехал я в 9 или 10 утра. Мне надо было купить какие-то офисные принадлежности – несколько листов бумаги – и тогда мой рабочий день заканчивался", – рассказал Деснард.
Его адвокаты заявили, что из-за такой скучной работы у него даже случился эпилептический приступ во время управления автомобилем.
Как сообщал французский журнал Le Dauphine, Деснард занимал должность "руководителя общих служб". Уменьшение его нагрузки совпало с окончанием контракта на крупнейшую торговую марку, над которой работала"Interparfums". Однако, согласно французскому законодательству, работодатель не может просто уволить работника, если его работа больше не нужна. В таком случае компания надеется, что работник уволится по собственному желанию.
Деснарда уволили в 2014 году после того, как в течение семи месяцев он не появлялся в офисе.
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