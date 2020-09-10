Директоров школ будут сажать в тюрьму за нарушение карантина [ Редактировать ]
В четверг, 10 сентября, Министерство образования и науки Украины обратилось с письмом к руководителям школ и руководителям департаментов образования и науки. Об этом говорится на сайте министерства.
В нем сказано, что в случае несоблюдения правил карантина руководители учреждений образования несут гражданскую, административную или уголовную ответственность.
Если школа продолжает работать в "красной зоне" и не придерживается правил карантина, то директора могут оштрафовать или посадить в тюрьму.
В случае нарушения правил карантина граждан могут оштрафовать от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов, а должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов.
Штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет может получить директор в случае, если нарушение правил приведет к существенному ухудшению здоровья ученика.
В случае смерти несовершеннолетнего руководителя учреждения будут наказывать ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности.
Ранее мы писали о том, что более 140 классов ушли на самоизоляцию.
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