Впервые за время независимости украинская юношеская сборная завоевала 2 "золота" на чемпионате Европы по академической гребле [ Редактировать ]
Украинские спортсмены завоевали 2 золотые и 2 бронзовые медали на чемпионате Европы по академической гребле среди спортсменов в возрасте до 18 лет, который проходил 26-27 сентября в Белграде (Сербия).
Чемпионами Европы в этой возрастной категории стали мужская четверка распашная с рулевым в составе: Дмитрий Скорый, Дмитрий Сергийчук, Никита Олейник, Павел Болотов, рулевая - Александра Браславич; а также женская четверка распашная с рулевым: Анна Заичек, Екатерина Гарбарук, Юлия Заволока, Екатерина Устюжанина, рулевая - Яна Камышовая.
Кроме того, мужская восьмерка - Роман Бедаров, Александр Лещенко, Руслан Волошин, Юрий Боровик, Дмитрий Иванцов Сергей Курбатов, Максим Семенов, Михаил Дробот, рулевая Вероника Васкив - стала бронзовыми призерами на этом чемпионате Европы. Также бронзовую медаль на чемпионате завоевала Дарья Ставинога.
"Это были уникальные соревнования, ведь они единственные такого уровня в этом году, - сказал президент Федерации академической гребли Украины Андрей Винграновский. - Все страдают от карантина, связанного с COVID-19, из–за которого все другие запланированные на 2020 год международные турниры, включая Олимпиаду, были отменены. С марта этого года спортсмены-гребцы тренировались, кто как может, ведь все базы были закрыты из-за пандемии. Это было трудно для спортсменов, прежде всего психологически, потому что они не знали, когда будут соревнования и будут ли регаты вообще в этом году. В конце концов Европа смогла провести чемпионат среди юношей и девушек до 18 лет, и наша сборная выступила достойно".
"Мы выиграли 2 золотые и 2 бронзовые медали, и это первый чемпионат Европы в возрастной категории до 18 лет, на котором наша команда получила 2 "золота". В такой сложный год это очень приятно, тем более что в 2020 году это единственные международные соревнования такого рода, и на них прибыла вся юношеская элита Европы. Украина была представлена пятью лодками, и четыре из них получили медали. Поэтому имеем коэффициент полезного действия - 80%. Такого результата - 2 золотые награды на юношеском чемпионате - сборная Украины достигла впервые за все время независимости", - подчеркнул Винграновский.
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