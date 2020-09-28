Кум Сытника оценил жизнь убитого им человека в 3000 грн [ Редактировать ]
Бывший прокурор, а ныне руководитель детективов НАБУ Андрей Калужинский, пытался "договориться" с матерью сбитого им насмерть на пешеходном переходе мужчины за 3000 грн. Сообщают "Українські новини".
Мать Николая Ткаченко, которого в 2005 году насмерть сбила машина нынешнего главного детектива НАБУ, а в то время сотрудника прокуратуры Обуховского района Киевской области Андрея Калужинского, рассказала "Стране", как он пытался с ней договариваться и давал 3000 гривен.
По ее словам, после смертельного ДТП (прокурор сбил насмерть ее сына на пешеходном переходе), Андрей Калужинский приходил к ней и предлагал оплатить похороны, но женщина его выгнала из дома со словами: "Так ты еще мне хочешь заплатить за то, что ты моего сына убил? Выйди, падло, из дома!". После этого он нашел ее дочь Галину и вручил ей деньги со словами: "А давайте договоримся, чтобы я с вами общался, а не с матерью".
Оказалось, что прокурор "расщедрился" аж на 3000 грн, которых не хватило даже на памятник погибшему. "На следующий день после его приезда приезжал прокурор Киевской области. Имени его не вспомню, - рассказала мать погибшего по вине Андрея Калужинского Ткаченко. - Он спросил, сколько Калужинский дал мне денег. Когда я сказала, что три тысячи гривен, он очень сильно удивился и возмутился. Он назвал его падлом и сказал, что Калужинский богач".
Напомним, что в 2005 году кум директора НАБУ Артема Сытника Андрей Калужинский ехал на автомобиле и сбил пешехода на пешеходном переходе в Обухове. Жертвой стал 47-летний Николай Ткаченко, который умер на месте. Однако Калужинский так и не понес никакого наказания: дело против него было закрыто по формальным причинам.
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