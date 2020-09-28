Магнитные бури в октябре: когда самые опасные дни [ Редактировать ]
В октябре сильная магнитная буря накроет Землю. Отразиться на самочувствии могут геомагнитные колебания, которые произойдут после 20 октября. Об этом сообщают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
После довольно неспокойного завершения сентября начало октября порадует спокойной геомагнитной обстановкой. Никаких магнитных бурь не предвидится, а мелкие колебания не должны никак повлиять на здоровье и самочувствие людей.
Однако уже к 20 октября период затишья закончится. Все начнется с небольших геомагнитных возмущений, которые затем перерастут в настоящую бурю. Пик ее силы будет приходиться на 21, 22 и 23 октября. Эта магнитная буря почти достигнет уровня G-1. Затем обстановка немного нормализуется, хотя магнитные волнения и будут влиять на Землю еще в течение нескольких дней.
Такие сильные вспышки на солнце могут негативно отразиться на самочувствии людей, особенно метеозависимых. Некоторые из них могут испытывать мигрень, головную боль и недомогание.
Чтобы избежать негативных последствий, к магнитным бурям лучше приготовиться заранее. Накануне лучше исключить физические нагрузки, больше бывать на свежем воздухе и хорошо высыпаться. Вместо кофе в этот период лучше отдавать предпочтение чаю и исключить из рациона алкоголь и жирную пищу.
Ранее мы писали о том, что в октябре 2020 года украинцев ждет 21 рабочий день и один дополнительный официальный выходной.
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