В Оболонском районе Киева раскрыли жуткое убийство, которое произошло 1 февраля 2020 года. Так, рыбаки нашли голову мужчины в заливе "Собачье устье". Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства 37-летнему мужчине, который был квартирантом своей жертвы.

Напомним, голова была найдена, завернутой в полиэтиленовые пакеты. 9 марта 2020 на берегу этого же залива нашли и другие фрагменты человеческого тела, которые за экспертизой ДНК совпали с частью тела, выраженной ранее.

Правоохранители установили, что погибшим является местный житель, 1947 г.р. По результатам проведенного расследования по подозрению в причастности к убийству пенсионера был задержан его квартирант, 1983 г.р. В ходе обысков, проведенных в квартире потерпевшего, а также по адресу проживания подозреваемого, правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к убийству.

По данным следствия, убийство произошло в декабря 2019 года в квартире потерпевшего. Для сокрытия преступления подозреваемый расчленил тело пенсионера, разложил по пакетам и утопил в озере.

После этого злоумышленник продолжал пользоваться квартирой убитого мужчины под видом его внука, а сменил место жительства только после того, как родственники убитого мужчины начали его разыскивать.

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