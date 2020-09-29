Вера, Надежда, Любовь: приметы и традиции праздника [ Редактировать ]
В среду, 30 сентября, в Украине отмечают праздник Веры, Надежды и Любови - это большой праздник для всех православных христиан. Этот день также известен как день именин Веры, Надежды, Любови и Софии.
Традиции и запреты дня
В этот день хозяйки дома с самого утра громко плакали в память о святых. Считается, что этот плач на весь год защитит семью от болезней и невзгод.
Женщин с именами Вера, Надежда, Любовь и София поздравляли с именинами. День ангела отмечали очень пышно, с танцами и угощениями. Поскольку такие имена были очень популярны, этот праздник отмечали всем селом.
На Веру, Надежду и Любовь женщинам не рекомендуется выполнять работу по дому. В этот день отложите на потом уборку, стирку, работу в огороде и саду и приготовление пищи. Также в этот праздник нельзя отмечать свадьбы, помолвки и венчания. А вот сватовство в этот день пройдет удачно. В праздник Веры, Надежды, Любови нельзя ссориться, обижаться и ругаться матом.
30 сентября принято посещать церковь и оставить там две свечи, а третью зажечь дома. В церкви молятся четырем святым и просят у них покровительства для женщин в семье и здоровье, успешного зачатия ребенка. Замужние женщины молятся о семейном счастье и благополучии детей.
Ко дню Веры, Надежды и Любови хозяйки заранее пекли большой коровай, в центр которого ставили зажженную свечу. Наутро коровай подавался на стол, где его нужно было съесть до последней крошки.
Приметы
- Если в небе летают стаи журавлей, то на Покров (14 октября) будет холодно и зима будет ранней.
- Гром в этот день - к теплой осени и поздней зиме.
- Дождливый день - весна будет ранней.
Ранее мы писали о том, что в октябре 2020 года украинцев ждет 21 рабочий день и один дополнительный официальный выходной.
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