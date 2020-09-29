В среду, 30 сентября, в Украине отмечают праздник Веры, Надежды и Любови - это большой праздник для всех православных христиан. Этот день также известен как день именин Веры, Надежды, Любови и Софии.

Что категорически нельзя делать

Женщинам не рекомендуется ничего делать по дому и на огороде.

В день Веры, Надежды, Любови и Софии нельзя устраивать никакие застолья, ведь повод у праздника трагический.

Также категорически запрещается проводить венчания и свадьбы.

Не следует ругаться с близкими людьми, ведь в этот день вся плохая энергия обязательно возвращается обратно.

Приметы

Считается, что в этот день чаще всего уже бывает довольно холодно и дождливо, а после Веры, Надежды, Любови и Софии начинаются первые заморозки.

Если 30 сентября полетят журавли, то на Покров (14 октября) будет мороз, а если нет – то зима наступит позже. Обычно вслед журавлям кричали: "Колесом дорога", чтобы они весной вновь вернулись в родные края.

Дождь в этот день обещает раннюю и не очень холодную весну.

Если же в день святых мучениц еще и гром прогремит, то осень будет длиться долго, но будет теплой и безветренной.

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