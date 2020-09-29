Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное дело по факту растраты имущества ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" в пользу третьих лиц и нанесения вреда предприятию в особо крупных размерах. Согласно официальному сообщению миноритарного собственника ООО "ЗТМК" компании Tolexis Trading Limited, соответствующее решение суд вынес 17 сентября 2020 года.

Согласно решению Высшего Антикоррупционного суда, НАБУ обязано зарегистрировать заявление инвестора ООО "ЗТМК" - кипрской компании Tolexis Trading Limited о совершении уголовных преступлений на ООО "ЗТМК", которое ранее НАБУ безосновательно отказывалось рассматривать. В своем заявлении инвестор указывает на факты растраты имущества предприятия, совершенные нынешним руководством ООО "ЗТМК".

Во-первых, появление фирмы-прокладки с правом получать на собственные банковские счета оплату за продукцию и другие поступления в пользу ООО "ЗТМК". В частности, с июня 2020 года адвокатское объединение "Премиум" согласно заключенного с ООО "ЗТМК" договора коммерческого представительства получило право получать оплату за проданную продукцию и другие поступления в пользу ООО "ЗТМК" на собственные банковские счета, а также получать комиссию - процент от объема поступивших денег.

По мнению юристов компании Tolexis Trading Limited, в результате заключения такого договора ЗТМК недополучает деньги от реализации продукции, а "ЗТМК" и его собственникам наносится прямой имущественный вред.

Во-вторых, в заявлении Tolexis Trading Limited сказано, что с июля 2020 года ООО "ЗТМК" экспортирует титановую продукцию по ценам, которые существенно ниже рынка. В частности, сделки, заключенные нынешним руководством предприятия с предприятиями Tip Trade Industial Products GMBH (Германия) и ADM Metals GMBH (Германия) предполагают продажу по цене 3 тыс. долларов за тонну титановой губки, при рыночной цене почти в два раза выше. Для сравнения, весной 2020 года "ЗТМК" продавало аналогичную продукцию по цене 6,3 - 8 тыс. долларов за тонну.

Tolexis Trading Limited, как собственник миноритарного пакета ООО "ЗТМК" считает, что в результате продажи продукции по заниженным ценам ООО "ЗТМК" недополучило существенную часть доходов, а предприятия-посредники стали основными выгодополучателями.

По мнению заявителя, ущерб наносится как государству, которое владеет 51% ООО "ЗТМК", так и миноритарному акционеру ЗТМК компании Tolexis Trading Limited, владеющей 49% долей в ООО "ЗТМК".