У Харкові попрощалися з загиблим в авіакатастрофі курсантом [ Редактировать ]
У Харкові сьогодні прощалися з курсантом Віталієм Вільховим. Під час авіакатастрофи 25 вересня він отримав 90 відсотків опіків тіла і наступного дня помер у лікарні. Завтра Віталія поховають у рідній Соснівці на Львівщині. Напередодні фахівці відібрали 25 зразків ДНК у родичів решти загиблих в авіатрощі. Експертизи можуть бути проведені у прискореному режимі за 14 днів.
Нагадаю, ввечері 25 вересня під Чугуєвом на Харківщині впав літак. На борту перебували 27 людей - члени екіпажу, курсанти й офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба. 25 загинули на місці, Віталій Вільховий помер у лікарні від отриманих опіків. Ще один курсант - 20-річний В'ячеслав Золочевський - наразі перебуває у шпиталі.
В'ячеслав Лук'яненко, заступник начальника Харківського національного університету повітряних сил ім. Кожедуба:
Особовий скалада університеата проводжає сььогодні його на його малу батьаківщину, Львівську обл-ть, після вшанування Віталіка літаком повітряних сил сам військовослужбовець, його родина, представники нашого ун-ту, відбувають на аеродром Скнилів Львівської обл-ті, звідти в його рідне село:
Єгор Грисюк, інструктор, штурман транспортної авіаційної ескадрильї:
Всі вчились, всі дуже гарно вчились. Для другого курсу вони знали більше ніж треба. Просто такого я курсу ще не бачив. Вся група, вона як з неба була подана. І вони нібито прийшли вже нас вчити літати. А не ми їх.
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