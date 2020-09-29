У Харкові сьогодні прощалися з курсантом Віталієм Вільховим. Під час авіакатастрофи 25 вересня він отримав 90 відсотків опіків тіла і наступного дня помер у лікарні. Завтра Віталія поховають у рідній Соснівці на Львівщині. Напередодні фахівці відібрали 25 зразків ДНК у родичів решти загиблих в авіатрощі. Експертизи можуть бути проведені у прискореному режимі за 14 днів.

Нагадаю, ввечері 25 вересня під Чугуєвом на Харківщині впав літак. На борту перебували 27 людей - члени екіпажу, курсанти й офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба. 25 загинули на місці, Віталій Вільховий помер у лікарні від отриманих опіків. Ще один курсант - 20-річний В'ячеслав Золочевський - наразі перебуває у шпиталі.

В'ячеслав Лук'яненко, заступник начальника Харківського національного університету повітряних сил ім. Кожедуба:

Особовий скалада університеата проводжає сььогодні його на його малу батьаківщину, Львівську обл-ть, після вшанування Віталіка літаком повітряних сил сам військовослужбовець, його родина, представники нашого ун-ту, відбувають на аеродром Скнилів Львівської обл-ті, звідти в його рідне село:

Єгор Грисюк, інструктор, штурман транспортної авіаційної ескадрильї: