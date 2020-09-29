У Чехії запровадять надзвичайний стан через пандемію [ Редактировать ]
Уряд Чехії планує запровадити у країні надзвичайний стан через епідемію коронавірусу постанову вніс новий очільник Міністерства охорони здоров'я. Його попередник звільнився через різке зростання числа хворих. Навесні Чехія однією з перших у Європі закрила кордони, запровадила карантин і у червні відзначила подолання епідемії.
Зараз, навпаки, сусіди оголосили країну зоною ризику, останнім часом там фіксують по дві тисячі випадків за добу. Кабмін вже анонсував дистанційне навчання у школах та обмеження масових зібрань.
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