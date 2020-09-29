Польские правоохранители задержали еще трех человек в рамках расследования по делу экс-гендиректора "Укравтодора" и бывшего министра транспорта Польши Славомира Новака. Об этом сообщает польское информагентство РАР.

Задержанным предъявлено обвинение в предоставлении Новаку взяток на общую сумму несколько сотен тысяч злотых (более 1 млн грн) за влиятельные должности.

Cреди задержанных - экс-глава топливно-энергетического концерна Дариуш К., а также бывший глава правления энергетической компании Войцех Т.

По данным следствия, взятки давались в период, когда Новак исполнял обязанности главы политического кабинета Совета министров и когда он занимал должность министра транспорта, строительства и водных ресурсов Польши.

Ранее сообщалось, что антикоррупционные органы сразу двух стран - Украины и Польши - расследуют деятельность Славомира Новака.