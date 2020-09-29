Продержали почти час: патрульные остановили "скорую" с пациентом (видео) [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Николаеве сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль скорой помощи, который доставлял в больницу пациента.
Об этом сообщает Telegram-канал Инсайдер UA.
Медики двигались из Николаева в Мелитополь, везя больного, которому требовалось срочное оперативное вмешательство.
Отмечается, что полицейские продержали карету на посту 50 минут за включенные проблесковые маячки. В Нацполиции не комментируют инцидент.
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