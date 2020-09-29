Доцент продавал места в университете за 2900 долларов (фото) [ Редактировать ]
Доцент пытался избавиться от взятки, выбросив ее в кусты
Источник: Житомирська обласна прокуратура
Источник: Житомирська обласна прокуратура
Правоохранители задержали доцента Житомирского университета на получении взятки размером в 2900 долларов.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
Кандидат наук требовал и получил взятку от абитуриента, пообещав обеспечить успешную сдачу вступительных экзаменов в университет.
Отмечается, что правоохранители готовятся выбирать задержанному меру пресечения.
Ранее мы писали, что одного из руководителей Национальной академии наук Украины поймали на получении крупной взятки.
по теме
Prev Next
25 сентября 2020 16:20
Под Львовом "защитники" леса уничтожали ценную древесину
Банду разоблачили правоохранители
24 сентября 2020 13:25
СБУ "разоблачила" сотрудника на крупной взятке
Мужчине грозит длительный тюремный срок
24 сентября 2020 12:58
В Шотландии продают "копеечный" памятник истории
Чтобы его приобрести, нужно доказать способность отремонтировать имение
23 сентября 2020 09:59
Под Житомиром обнаружили неизвестный древний город (фото)
Он добавил меcту находки несколько сотен лет