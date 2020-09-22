Служба безопасности Украины поймала на взятке, размером в 200 тысяч долларов, одного изх руководителей Национальной академии наук Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

За эту сумму он гарантировал бизнесмену содействие в заключении договора инвестиционной деятельности с последующей передачей в постоянное пользование земельного участка.

Земля, расположенная в столичном регионе площадью 0,41 гектара, находится в собственности НАН Украины. Оперативники спецслужбы задержали сообщника чиновника в Киеве, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения первой части неправомерной выгоды.

Отмечается, что против мужчины завели уголовное дело. Продолжаются следственные действия.

Ранее мы писали, что на даче неправомерной выгоды в размере 3 тысяч долларов поймали председателя харьковского админсуда.