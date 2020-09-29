Коронавірус виявили у п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це він сам написав у "Фейсбуці". В Україні за добу - понад три з половиною тисячі нових інфікованих. Зараз на COVID-19 хворіють 110 тисяч українців.

Найбільше хворих у столиці, на Західній Україні та Одещині. Інфекція стрімко поширюється Харківщиною там за добу понад 400 нових випадків. А от найменше в Херсонській та Ківровоградській областях.