Петро Порошенко підхопив COVID-19 [ Редактировать ]
Коронавірус виявили у п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це він сам написав у "Фейсбуці". В Україні за добу - понад три з половиною тисячі нових інфікованих. Зараз на COVID-19 хворіють 110 тисяч українців.
Найбільше хворих у столиці, на Західній Україні та Одещині. Інфекція стрімко поширюється Харківщиною там за добу понад 400 нових випадків. А от найменше в Херсонській та Ківровоградській областях.
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