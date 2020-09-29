Трагічний екстрим. У столичній підземці загинув чоловік, який намагався проїхатися, зачепившись за вагон. Рух метро закрили на півтори години. У поліції такі випадки традиційно розслідують за статтею "умисне вбивство" з позначкою "самогубство".

Про рух "зачеперів", хто це такі й чому нехтують життям - Галина Якушко розкаже.

Надзвичайна подія в столичній підземці. Чоловік видерся на потяг і впав під колеса. Рух зеленою гілкою метро терміново зупинили. А на станціях - утворилися величезні черги.

Наталія Макогон, заступниця начальника Київського метрополітену:

Це був зачепер, який хотів проїхатися поміж вагонами, але впав на колію і потрапив під потяг.

Пригода виявилася смертельною. Екстремал від отриманих травм помер. У поліції його ім'я не називають, утім, кажуть - він із Ужгорода і є представником так званого руху зачеперів. Це люди, які заради популярності в соцмережах залазять на вагони електричок, потягів метро або фаркопи трамваїв - і намагаються на них проїхатись - паралельно знімаючи все на відео. Заняття популярне серед підлітків. Утім, зачеперством займаються й дорослі. Психологи кажуть - роблять це ще й заради адреналіну.

Лариса Россол, психологиня:

Такими видами спорта, угрожающими жизни, занимаются люди, которые текут по течению, у которых нет целей, которые не видят себя ни коим образом нигде, они не нашли своей идентификации, они не нашли себе пристанища. Так сказать, ни в какой компании, ни в каком обществе. Тогда они ищут как бы смерти, то, ну, наверное, постановка цели будет самой главной рекомендацией.

Покарання за зачеперство невелике - до 250 гривень, та й то, за українським законодавством, діє лише на залізниці. Зачеперство в метрополітені кваліфікується лише як хуліганство. Утім, ціна помилки занадто висока. За неї зачепери розплачуються життям.