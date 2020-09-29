В Італії розглядають апеляцію у резонансній справі Віталія Марківа. Торік українського нацгвардійця засудили до 24 років ув'язнення за начебто причетність до вбивства на Донбасі італійського фотокореспондента та його російського перекладача. Україна із цим - категорично не згодна.

Сторона захисту зібрала додаткові докази невинуватості Марківа. Судове засідання в Мілані супроводжують акції на підтримку українця. Суд продовжить розгляд апеляції 1 жовтня.