Справа Віталія Марківа: суд Мілана розглядає апеляцію українця [ Редактировать ]
В Італії розглядають апеляцію у резонансній справі Віталія Марківа. Торік українського нацгвардійця засудили до 24 років ув'язнення за начебто причетність до вбивства на Донбасі італійського фотокореспондента та його російського перекладача. Україна із цим - категорично не згодна.
Сторона захисту зібрала додаткові докази невинуватості Марківа. Судове засідання в Мілані супроводжують акції на підтримку українця. Суд продовжить розгляд апеляції 1 жовтня.
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