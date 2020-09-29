У центрі Разумкова запропонував владі врегулювання проблеми газових боргів [ Редактировать ]
Опалювальний сезон може початися не у всіх! Причина захмарні борги за газ. Серед великих міст-боржників Дніпро, Кривий Ріг, Одеса, Полтава, Харків та Маріуполь. Такі дані сьогодні озвучили у центрі соціологічних досліджень імені Разумкова.
А ще вони провели опитування. Приміром, виявилося, що чверть респондентів сумніваються в тому, що тепло дадуть вчасно. Хто винен у борговій проблемі - тут думки людей розділилися: майже 40% відсотків людей винуватять органи державної влади.
При цьому, більше двадцяти процентів вважають, що винен НАК "Нафтогаз" України. Та головне, Що робити із цими боргами? Більшість українців вважає, що найкращий сценарій - це списання боргів перед постачальниками.
Максим Білявський, провідний експерт центру Разумкова:
Центр Разумкова пропонує уряду і органам держвлади розглядати одразу декілька інструментів регулювання таких проблемних питань. Хотів би зазначити, що більше 70% респондентів у випадку банкрутування теплопостачальної організації не мають альтернативного джерела забезпечення теплоносієм.
по теме
Мільярдні борги: чому Україна опинилася під загрозою зриву опалювального сезону
Опалювальній сезон в Україні: де і чому батареї у домівках українців можуть залишатися холодними
Цена на газ взлетела до максимума
Цена на газ в Европе подскочила сразу на 10 долларов из-за похолодания
Польская компания выиграла тендер на поставку газа в Украину
Поставки газа для технических нужд ОГТСУ происходить с 1 октября до 1 мая 2021 года
Газ для населения стал дороже, чем для предприятий
Стоимость газа для населения в Украине за шесть месяцев 2020 года превысила его цену для промышленности
Київський інститут соціології провів опитування українців щодо легітимності виборів у Білорусі
Цікава реакція людей у нашій країні на події в Білорусі - хто найбільше підтримує протестувальників?