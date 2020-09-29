Опалювальний сезон може початися не у всіх!

Опалювальний сезон може початися не у всіх! Причина захмарні борги за газ. Серед великих міст-боржників Дніпро, Кривий Ріг, Одеса, Полтава, Харків та Маріуполь. Такі дані сьогодні озвучили у центрі соціологічних досліджень імені Разумкова.

А ще вони провели опитування. Приміром, виявилося, що чверть респондентів сумніваються в тому, що тепло дадуть вчасно. Хто винен у борговій проблемі - тут думки людей розділилися: майже 40% відсотків людей винуватять органи державної влади.

При цьому, більше двадцяти процентів вважають, що винен НАК "Нафтогаз" України. Та головне, Що робити із цими боргами? Більшість українців вважає, що найкращий сценарій - це списання боргів перед постачальниками.

Максим Білявський, провідний експерт центру Разумкова: