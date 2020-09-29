Тим часом українцям знову скорочують субсидії. В уряді вирішили урізати обсяг виплат на цей рік на 750 тисяч гривень. Допомогти людям сплачувати за комуналку часто береться місцева влада.

Приміром, у столиці вже багато років існує проєкт "Картка киянина". Це знижки на проїзд, ліки й можливість сплатити рахунки онлайн без відсотків.

Та от чи працює проєкт? І якими пільгами сьогодні можуть скористатися жителі столиці? Розбиралися наші журналісти.

"Картка киянина" як спосіб поліпшити життя жителям столиці.

Лідія Іванівна, жителька Києва:

В настоящее время - только бесплатный проезд.

Амбітні плани, які так і не змогли повністю реалізувати. Лідія Іванівна оформила "Картку киянина" у 2013. І відтоді, каже, майже всі пільги чиновники - скасували.

Лідія Іванівна, жителька Києва:

Звичайно, в аптеках ще є ліки. Але там дуже маленький процент. Пенсионерам, знаете, на свои пенсии копеечные, хотелось бы еще что-нибудь.

Хоча, за задумом, проєкт "Картка киянина" передбачав цілу низку пільг, розповідає тодішній мер Олександр Попов.

Олександр Попов, голова КМДА (2010-2014):

Человек, который имеет регистрацию в этом городе, живет в этом городе - он имеет определенные льготы. Определенные льготы, определенные скидки. Например: на покупку питания в магазинах, продовольственных товаров, на посещение музеев, театров, на услуги ЖКХ, на проезд. Мы хотели для киевлян создать эти условия - престижности, повышая качество их жизни в этом мегаполисе.

За планом, з 2012 "Картку киянина" мали отримати всі зареєстровані у столиці жителі. На той момент - це близько трьох мільйонів людей. Сьогодні ж картку мають дещо більше ніж вісімсот тисяч.

Руслан Крамаренко, автор проєкту "Картка киянина":

Сейчас получается такое - скорость включили, эта карточка как-то ехала, вокруг нее просто - там потратили денег, там потратили. Хотя, можно было уйти уже совсем далеко и перенаправить финансовые потоки именно на помощь. Чтобы каждый киевлянин получил эту карточку и получал доплаты.

Автори проєкту вважають: картка актуальна як ніколи. Бо середній дохід жителів столиці за сім років скоротився.