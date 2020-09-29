На Запоріжжі 15-тирічний підліток за кермом позашляховика вчинив смертельну ДТП. Загинули троє людей. Усі вони були пасажирами. Врятуватися вдалось лише кермувальнику та його товаришу, який сидів поруч. Більше подробиць - знає Сергій Бордюжа.

Очевидці кажуть: трагедія сталась, щойно стемніло. Позашляховик мчав центральною вулицею міста Пологи. В якусь мить водій втратив керування й авто почало кидати з боку на бік. Доки воно не влетіло в дерево. Пан Генадій, який одним із перших прибіг на місце автотрощі, навіть не підозрював, що в машині перебував і його онук.

Генадій Павловський, житель міста Пологи:

Ну шо, машина лежала перевернута. Отут, на цьому місці Мчсівська машина стояла. 15,5 половиною років. І всьо життя.

В автівці було п'ятеро. Троє 15-річних підлітків, та двоє чоловіків. Як з'ясувалось, один із них і посадив за кермо власної машини свого неповнолітнього сина. При цьому сам батько як твердять свідки був на підпитку. Двоє дорослих та один підліток, котрі сиділи на задньому сидінні позашляховика, загинули на місці. Двоє школярів, які їхали на передніх сидіннях, - вціліли. Їх життю ніщо не загрожує, кажуть медики.

Володимир Міщенко, лікар-травматолог Центральної райлікарні міста Пологи:

Стан при госпіталізації середньої тяжкості - множинні забої, ссадна, струс головного мозку легкої ступені тяжкості, на даний час стан хлопців ближче до задовільного, готуються до виписки.

Щодо смертельного ДТП, правоохоронці проводять розслідування.

Олена Лебединська, начальник відділу ГУНП в Запорізькій області:

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч 3 ст. 286 Кримінального Кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років.

Втім, чи будуть судити неповнолітнього керманича, якому покермувати машиною довірив батько напідпитку - питання відкрите.