Чому Трамп і Байден навіть руки один одному не потиснуть?

Один на один. В американському Клівленді сьогодні пройдуть перші президентські теледебати. Чого від них чекати: дискусій, чи звинувачень і скандалів? І чому Трамп і Байден навіть руки один одному не потиснуть? Все знає Дмитро Анопченко, він слідкує за дебатами.

Преса вже виставила камери, зв'язківці розгорнули супутникове обладнання, через яке сигнал роздаватимуть по всьому світу. Телевізійний майданчик повністю готовий і буквально за годину на ньому почнуться репетиції, коли Трампа й Байдена зображатимуть дублери - щоб остаточно відпрацювати всі деталі.

І коли о дев'ятій вечора за місцевим часом (у Києві це буде глупа ніч) з цієї будівлі розпочнеться телевізійна трансляція, за нею, без перебільшення, вся Америка стежитиме. Всім цікаво - як поводитиметься Трамп: тиснутиме й сипатиме злими жартами чи все-таки вестиме серйозну дискусію?

Під час таких VIP-подій, де присутні перші особи країни, традиційно вживають неймовірних заходів безпеки. Але цього разу навіть їх перевершили коронавірусні вимоги й обмеження.

Перевірили на COVID весь технічний персонал, усіх, хто навіть теоретично може опинитися поблизу кандидатів; а ще журналістам сказали - бейдж для входу на територію, де відбуваються дебати, дадуть лише в обмін на довідку, що ти здоровий, причому тести робитимуть просто на місці, щоб ніхто не схитрував.

"Коронавірусні нововведення" змінили і правила дебатів.

Скільки вони існують - кандидати завжди мали потиснути один одному руки; чотири роки тому навіть Трамп і Гілларі так робили, вперше зустрівшись у телеефірі. Але дружньо вітатися з Байденом чинний президент показово не захотів - і йому несподівано стала у пригоді потреба в соціальній дистанції.

Пітер Еір, старший радник Комісії з президентських дебатів:

Через ковід не буде рукостистання між кандидатами чи навіть із ведучим на початку трансляції. Але водночас на сцені ніхто з них маску все-таки не вдягатиме.

Дискутуватимуть півтори години й мають обговорити 6 тем, на кожну з яких рівно чверть години. Лише те, що цікавить людей: від протестів, що охопили країну, до епідемії коронавірусу.

Але конкретні питання тримають у секреті. Цього року довго сперечалися й щодо того, чи залишати в залі публіку, а це завжди було обов'язковим. Боялися не так вірусу, як того, що гості почнуть з місця щось вигукувати, а це категорично заборонено правилами.

Пітер Еір, старший радник Комісії з президентських дебатів:

Зрештою ми все-таки залишаємо невелику кількість гостей. Але кожного з них ретельно перевірять, і стан здоров'я теж.

А от щодо стану здоров'я самих кандидатів, то вимоги суперника провести допінг-контроль Байден поки що ігнорує. Хоча це, звісно ж, не завадить Трампу порушити це питання просто під час дебатів, адже він точно не дотримуватиметься традицій і правил. А от як поводитиметься Байден ігноруватиме чи почне відкриту сварку - інтрига, яка і змушує мільйони людей дивитися цей ефір.

До старту дебатів станом на зараз залишається ще пів дня, але телекомпанії вже зараз прогнозують рекордну кількість людей біля екранів і рекордні рейтинги трансляції з Клівленда.