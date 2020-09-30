На Луганщині зривають регістрацію опозиційних кандидатів [ Редактировать ]
Виборчий скандал у Рубіжному на Луганщині. Тамтешня виборча комісія досі не зареєструвала низку кандидатів від міських осередків партій. Серед них, зокрема "Опозиційна платформа - За життя".
Незареєстровані кандидати зібралися на мітинг. Вимагали офіційно внести у списки всі політсили, які хочуть взяти участь у виборчих перегонах. Представники виборчої комісії до мітингарів так і не вийшли.
Олександр Чернецов, кандидат в депутати Рубіжанської міської ради:
Сегодня для нас рубежанцев для всех нас важный очень выбор, от того каким завтра будет власть будет зависеть от того как ми будем жить завтра, спасибо за гражданскую позицию.
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