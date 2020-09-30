Представники виборчої комісії до мітингарів так і не вийшли

Виборчий скандал у Рубіжному на Луганщині. Тамтешня виборча комісія досі не зареєструвала низку кандидатів від міських осередків партій. Серед них, зокрема "Опозиційна платформа - За життя".

Незареєстровані кандидати зібралися на мітинг. Вимагали офіційно внести у списки всі політсили, які хочуть взяти участь у виборчих перегонах. Представники виборчої комісії до мітингарів так і не вийшли.

Олександр Чернецов, кандидат в депутати Рубіжанської міської ради: