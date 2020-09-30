Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана - Кулеба [ Редактировать ]
В среду, 30 сентября, на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Министерство иностранных дел Украины поддерживает территориальную целостность Азербайджана.
Он отметил, что война - это всегда беда и разрушения.
Нынешняя ситуация свидетельствует, что замороженные конфликты - никакие не замороженные и могут в любое время взорваться.
По его словам, важным является поддержка территориальной целостности стран.
Мы поддерживали и поддерживаем территориальную целостность Азербайджана, как и Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность. Наша позиция остается неизменной.
Кулеба поручил посольствам Украины в Азербайджане и Армении оказывать всяческие содействия гражданам Украины, которые находиться в этих странах.
Ранее мы писали, что над Нагорным Карабахом сбит самолет ВВС Азербайджана. Позже Армения обвинила Турцию в нападении. Также сообщалось, что Турция готова поддержать Азербайджан на поле боя.
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