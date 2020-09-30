В среду, 30 сентября, на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Министерство иностранных дел Украины поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Он отметил, что война - это всегда беда и разрушения.

Нынешняя ситуация свидетельствует, что замороженные конфликты - никакие не замороженные и могут в любое время взорваться.

По его словам, важным является поддержка территориальной целостности стран.

Мы поддерживали и поддерживаем территориальную целостность Азербайджана, как и Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность. Наша позиция остается неизменной.

Кулеба поручил посольствам Украины в Азербайджане и Армении оказывать всяческие содействия гражданам Украины, которые находиться в этих странах.

Ранее мы писали, что над Нагорным Карабахом сбит самолет ВВС Азербайджана. Позже Армения обвинила Турцию в нападении. Также сообщалось, что Турция готова поддержать Азербайджан на поле боя.