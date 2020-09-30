В Україні повернули видачу Пакунків малюків [ Редактировать ]
Верховна рада повернула Пакунок малюка при народженні дитини. Депутати проголосували за повернення попередньої норми допомоги. Відтепер батькам упродовж місяця з моменту народження дитини безкоштовно надаватимуть набір товарів першої необхідности.
Водночас, з липня наступного року - родини зможуть отримувати замість пакунка - гроші, за бажанням. Нагадаю, так званий бебі-бокс новоспеченим матусям видавали з 2018.
Згодом ініціативу скасували. І запровадили одноразову виплату у розмірі п'яти тисяч гривень. Монетизація послуги не прижилась через тендерні та бюрократичні процедури, кажуть депутати. Допомогу саме у вигляді речового набору вимагали і міжнародні організації.
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