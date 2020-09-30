Монетизація послуги не прижилась через тендерні та бюрократичні процедури

Верховна рада повернула Пакунок малюка при народженні дитини. Депутати проголосували за повернення попередньої норми допомоги. Відтепер батькам упродовж місяця з моменту народження дитини безкоштовно надаватимуть набір товарів першої необхідности.

Водночас, з липня наступного року - родини зможуть отримувати замість пакунка - гроші, за бажанням. Нагадаю, так званий бебі-бокс новоспеченим матусям видавали з 2018.

Згодом ініціативу скасували. І запровадили одноразову виплату у розмірі п'яти тисяч гривень. Монетизація послуги не прижилась через тендерні та бюрократичні процедури, кажуть депутати. Допомогу саме у вигляді речового набору вимагали і міжнародні організації.