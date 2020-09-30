Украинцам "подарят" длинные выходные: как перенесут рабочие дни в 2021 году [ Редактировать ]
В среду, 30 сентября, Верховная Рада Украина утвердила перенос рабочих дней в 2021 году.
Так, согласно решению, жителей страны целых три раза ждут длинные выходные.
По четыре дня украинцы будут отдыхать на православное Рождество - 7 января, День независимости Украины - 24 августа и День защитника Украины - 14 октября.
Так, в 2021 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с:
- пятницы 8 января на субботу 16 января;
- понедельника 23 августа на субботу 28 августа;
- пятницы 15 октября на субботу 23 октября.
Смотрите также, какие праздники ждут украинцев в октябре.
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