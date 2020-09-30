В среду, 30 сентября, Верховная Рада Украина утвердила перенос рабочих дней в 2021 году.

Так, согласно решению, жителей страны целых три раза ждут длинные выходные.

По четыре дня украинцы будут отдыхать на православное Рождество - 7 января, День независимости Украины - 24 августа и День защитника Украины - 14 октября.

Так, в 2021 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с:

пятницы 8 января на субботу 16 января;

понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

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