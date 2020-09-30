Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы самолета АН-26. При этом уже понятно, что на технические неисправности наложился человеческий фактор. Об этом в Facebook написал глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский.

Он добавил, что сейчас продолжается работа над расшифровкой бортовых самописцев АН-26. Процесс расшифровки должен завершиться на этой неделе.

"Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее, становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях", - написал Уруский.

Ранее Борчаковский заявил, что ГБР проверяют версию о теракте.