Авиакатастрофа Ан-26 / Фото: Бригада Транспортної Авіації

В среду, 30 сентября, глава Главного следственного управления Госбюро расследований Максим Борчаковский рассказал детали следствия по делу крушения самолета Ан-26 под Чугуевым Харьковской области.

Так, по его словам, информация об отказе двигателя как причине авиакатастрофы не соответствует действительности. У самолета отказал только один из датчиков.

То, что говорят об отказе двигателя, не соответствует действительности.

Он также отметил, что обломки признаны вещественным доказательство и арестованы судом. Продолжается расшифровка "черных ящиков".

Кроме того, Борчаковский допускает, что переговоры пилотов могут опубликовать для снятия инсинуаций. На сегодня допрошены около 50 человек и курсант, который выжил. Тела погибших курсантов отдадут семьям до конца недели после завершения ДНК-экспертиз.

Также Борчаковский заявил, что ГБР проверяют версию о теракте.