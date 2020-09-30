Катастрофа Ан-26: информацию об отказе двигателя опровергли [ Редактировать ]
Авиакатастрофа Ан-26 / Фото: Бригада Транспортної Авіації
В среду, 30 сентября, глава Главного следственного управления Госбюро расследований Максим Борчаковский рассказал детали следствия по делу крушения самолета Ан-26 под Чугуевым Харьковской области.
Так, по его словам, информация об отказе двигателя как причине авиакатастрофы не соответствует действительности. У самолета отказал только один из датчиков.
То, что говорят об отказе двигателя, не соответствует действительности.
Он также отметил, что обломки признаны вещественным доказательство и арестованы судом. Продолжается расшифровка "черных ящиков".
Кроме того, Борчаковский допускает, что переговоры пилотов могут опубликовать для снятия инсинуаций. На сегодня допрошены около 50 человек и курсант, который выжил. Тела погибших курсантов отдадут семьям до конца недели после завершения ДНК-экспертиз.
Также Борчаковский заявил, что ГБР проверяют версию о теракте.
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