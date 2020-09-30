Крушение Ан-26: в ГБР проверяют версию о теракте [ Редактировать ]
В среду, 30 сентября, глава Главного следственного управления Госбюро расследований Максим Борчаковский заявил, что следствие рассматривает версию о теракте в качестве причины крушения самолета Ан-26 под Чугуевым Харьковской области. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Все версии, которые сейчас звучат в СМИ, не отбрасываются.... Сейчас решается вопрос относительно взрывотехнической экспертизы. ... Она будет проведена однозначно. Кроме взрывотехнической экспертизы, проводится техническое расследование.
Версию о теракте исключат только после проведения взрывотехнической экспертизы.
Также Борчаковский назвал недостоверной информацию об отказе двигателя самолета.
"Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель - не соответствует действительности", - сказал он.
Также в ГБР допускают обнародование информации с бортовых самописцев Ан-26 с разрешения следователя.
ДНК-экспертизы погибших будут завершены, а их тела будет выданы для захоронения на этой неделе.
Напомним, на учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.
Позже стало известно, что на месте трагедии погибли 26 человек, один умер в больнице, также одному курсанту удалось выжить.
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