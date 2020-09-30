В Україні вперше за добу нових 4000 випадків захворювань на COVID-19. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, найбільше хворих - у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Львівській областях і Києві.

В Україні заповнені більше половини COVID-ліжок. Найбільше завантажені лікарні в Черкаській області - там зайняті майже три чверті доступних місць для хворих на коронавірус.