COVID-19 в Україні поставив шокуючий антирекорд [ Редактировать ]
В Україні вперше за добу нових 4000 випадків захворювань на COVID-19. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, найбільше хворих - у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Львівській областях і Києві.
В Україні заповнені більше половини COVID-ліжок. Найбільше завантажені лікарні в Черкаській області - там зайняті майже три чверті доступних місць для хворих на коронавірус.
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