На Луганщині знову спалахнули масштабні пожежі [ Редактировать ]
А от на Луганщині знову спалахнули масштабні пожежі. Більше як двісті вогнеборців намагаються загасити полум'я в Новоайдарському та Старобільському районах. Там зайнялася суха трава.
Вітер швидко роздуває і розносить вогонь. Подекуди вже почали евакуйовувати людей.
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