Конфлікт у Нагірному Карабасі. Україна визначилася з позицією і підтримує територіальну цілісність Азербайджану. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За столицю Степанакерт, яку Баку вважає окупованою, вже четверту добу точаться бої. Обидві сторони заявляють про нові жертви. Останні подробиці подій у регіоні - далі.

Вірменське видання Hetq опублікувало унікальні кадри бойових дій у Нагірному Карабасі. На відео видно, як вірменські солдати намагаються збити азербайджанські дрони.

А це записи азербайджанського міноборони. Військові обстрілюють ворожі танки біля села Тонашен на північному сході Карабаху. Це одна з найнапруженіших ділянок фронту.

І Баку, і Єреван заявляють про численні втрати противника і водночас взаємно спростовують ці заяви. Так само звинувачують один одного в загибелі мирних жителів.

У МЗС Азербайджана заявили, що воюватимуть доти, доки Вірменія не виведе війська зі спірної території. У Баку не публікують офіційної статистики загиблих солдатів і продовжують мобілізацію.

Фаріз Гусейнов, новобранець:

Почуваюся щасливим. Сподіваюся, ми прямуємо до перемоги.

Хаджи Хаджиєв, новобранець:

Ми чекали на цей день. Думаю, свою територію відвоюємо. Повернемося з добрими новинами! Палкі вітання моєму народові. Будьмо сильними!

Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян тим часом заявив, що не бачить потреби використовувати російську базу, її гарнізони розташовані в Єревані та Ґюмрі. Не вважає можливими і мирні перемови за посередництва Росії. У Кремлі заявили, що перебіг конфлікту відстежують. А ось Анкара, на думку Єревана, втручається у війну і, нібито, збила вірменський Су-25. У Туреччині це заперечили.

Омер Челік, речник Партії справедливості та розвитку:

Це Вірменія набирає найманців, які чинять злочини проти людяності, порушують міжнародне право і поширюють пропаганду проти Туреччини. Заява про те, що Туреччина збила літак, неправдива, як і плітки про те, що ми, нібито, відправляємо туди бойовиків.

Анкара підтримує Баку. Турецькі парламентарії напередодні заявляли, що не бачать сенсу в мирних переговорах. Мовляв, настав час, цитата: "вирішити питання в корені". Країни заходу ця риторика непокоїть.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Ситуація нестабільна. Водночас, заяви Анкари, як на мене, безцеремонні і небезпечні. Франція, як учасник мінської переговорної групи, стурбована такою войовничістю. Вона відкриває Азербайджану шлях до відвоювання території, а цього ми не приймемо.

У Раді Безпеки ООН одностайно закликали Вірменію і Азербайджан "негайно припинити бої" і почати переговори. У ніч проти середи дипломати зібралися на термінове засідання в Нью-Йорку, щоб обговорити ситуацію в Нагірному Карабасі. Чи можливе введення миротворців у Регіон? Принаймні в Єревані про це не думають, заявив Пашинян. Натомість у порядку денному є питання визнання незалежності так званої Республіки Нагірний Карабах. Поки що жодна з країн-членів ООН її не визнала.