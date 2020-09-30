У Києві загинула працівниця посольства Сполучених Штатів. Поліція шукає підозрюваного: брюнета під два метри зростом. Жінку з травмою голови знайшли біля залізничної колії. Її ушпиталили, утім - за кілька годин вона померла.

За даними ЗМІ, йдеться про - Санвер Нікаело. У поліції розглядають версію нападу. Імовірного підозрюваного оголосили в розшук. Його прикмети такі: брюнет у чорних шортах і футболці, років 30-40, близько двох метрів зросту.

Водночас правоохоронці не відкидають нещасного випадку. Жінку міг зачепити потяг. Вона на пробіжці була в навушниках.