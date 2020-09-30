Квадратні метри подорожчають. Попит на житло в Україні підвищується, а отже - ціна на нього зростатиме. ? Про перспективи ринку нерухомості - дізнавався Ігор Левенок.

Ціни на нерухомість до кінця року підуть угору - про це в один голос говорять і забудовники, і аналітики.

Олександр - керівник агентства нерухомості. Каже: нині вісім із десяти покупців - віддають перевагу новобудовам. Та ще й на етапі зведення. Гарний проєкт, приваблива ціна. Люди купують мрію.

Олексій Коваль, керівник проєктів Perfect Group:

Бачимо, що готових будинків мало і мало нових проектів зараз закладається, в зв'язку з цим прогнозую ріст близько п'яти - шести відсотків він складе до кінця року...

Олександр Примак, керівник агентства нерухомості:

Спрос есть спрос растет и поэтому это естественно. А также повлияло на это то, что два больших игрока как "Укрбуд" и "Аркада" обанкротились...

А ще на вартіть впливає валютна лихоманка. Долар угору - одразу все дорожчає. Будматеріали, пальне. Плюс ще й відновлене іпотечне кредитування - усе це спонукатиме забудовників підвищувати ціну квадратного метра.

Олександр Примак, керівник агентства нерухомості:

Предположим цени на первичную недвижимовсть вирастут на 10-15 процентов, понятно єто повлечет рост цен на всем рінке и вторичка будет рости, но она вирастет процента на три на четире может бить.

Олександр - керівник агентства нерухомості. Каже: нині вісім із десяти покупців віддають перевагу новобудовам. Та ще й на етапі зведення. Гарний проєкт, приваблива ціна. Люди купують мрію.

Есть разница когда дом еще строится и когда дом уже с правом собственности может достигать 70%. Естественно Люди в охоте за єтим идут на риски.

І ризиків забагато. Це Україна. Ось, один із нових будинків. У ньому мешкає пані Лариса. Із чоловіком купила квартиру чотири роки тому. Заселилися, зробили ремонт. Утім родина тут і досі на "пташиних правах". Права власності на оселю не мають. Із документів - лише договір купівлі-продажу.

Лариса Ламико, мешканка новобудови:

Дом до сих пор не введен в эксплуатацию, в шестнадцатом году осенью он должен был бить введен, сейчас осень двадцатого года, он до сих пор не введен.

Двокімнатна, шістдесят квадратів. Поруч - ліс. Купували за тридцять п'ять тисяч доларів. Забудовник дозволив - придбати на виплат. А ще обіцяв облаштувати паркінг, фітнес-центр із басейном, закриту зелену зону. На паперах усе є. А насправді?

Вот это двухуровневый паркинг, которого очень не хватает в нашем комплексе и дырка в бетоне. Это должен бить басейн. Система пожарной безопасности в этом доме не доделана Наши соседи и жильцы этого дома не могут организовать ОСББ.

А це вже пані Олена. Із чоловіком цього року купили однокімнатну в цьому панельному будинку. Тридцять квадратів. Тисяча доларів за метр.

У народі таку "панельку" називають "чешкою". Шістнадцять поверхів, газифікований. Хоча за нашими нормами - це порушення. Так, тут аварійні труби, попід вікнами контейнери зі сміттям і проблема з паркованням. Коли будинок зводили, машина була ще розкішшю. Та є й плюси. Тоді більше дбали про малечу. Поруч три школи і дитсадок.

Олена Кондратюк, мешканка вторинного житла:

Ну це було одним з плюсів, тому що власник знав, що в нас є дитина і що він навчається в одній з цих шкіл, тому нам це наводився як аргумент до того що ціну можна й не знижувати.

Жодного клопоту з документами на житло Олена не мала. Щоправда, створення ОСББ теж лишається у мріях. У будинку чимало пенсіонерів. Вони проти.

Зараз досить велику суму ми сплачуємо за прибирання якого майже не відбувається, за ремонт ліфтів, за ремонт труб, які ми проводимо самі...

Новобудова чи вторинний ринок? І ризики, і недоліки є в кожному варіанті. Наразі, купівля нової квартири - це лотерея. А бонусом до вторинного, занедбаного житла йде ще й пакет комунальних проблем.

Олексій Коваль, керівник проєктів Perfect Group: