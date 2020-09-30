В среду, 30 сентября, стало известно, что коммуналка в Украине не подорожает с 1 октября. Такое заявление сделали в Минэнерго.

Так, тарифы на свет и воду не повысятся с 1 октября, как предполагалось ранее.

Пресс-служба министерства уверяет, что Минэнерго и правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца 2020 года будет оставаться неизменной.

Ранее мы писали о том, кто лишится субсидии.