В Минэнерго рассказали, повысят ли в Украине коммуналку [ Редактировать ]
В среду, 30 сентября, стало известно, что коммуналка в Украине не подорожает с 1 октября. Такое заявление сделали в Минэнерго.
Так, тарифы на свет и воду не повысятся с 1 октября, как предполагалось ранее.
Пресс-служба министерства уверяет, что Минэнерго и правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца 2020 года будет оставаться неизменной.
Ранее мы писали о том, кто лишится субсидии.
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