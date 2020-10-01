Пожежі на Луганщині: вогонь охопив майже 10 тисяч гектарів [ Редактировать ]
Троє людей загинули, ще трьох госпіталізували внаслідок пожеж на Луганщині. Про це повідомили в тамтешній військово-цивільній адміністрації. Натепер вогонь охопив майже 10 тисяч гектарів території.
За інформацією Станично-Луганської районної держадміністрації, займання спровокували бойовики. Вони з великокаліберної зброї обстріляли лісовий масив у районі Станиці Луганської.
До боротьби з полум'ям залучили підрозділи рятувальників Луганщини, Донеччини, Харківщини, Дніпропетровщини та Полтавщини. Допомагають і військові. Подробиці - в наступному матеріалі.
Пожежі на Луганщині спалахнули напередодні вдень. І що далі до вечора - їхня площа дедалі більшала. Зайнялися хати.
Вогонь одночасно накрив значну частину області. Влада почала евакуювати людей. Серйозно постраждали щонайменше п'ять селищ.
Катерина, місцева жителька:
Ужасно, все сгорело, все сгорело, дома сгорели. Все. До тла.
Тетяна, місцева жителька:
Він інвалид на коляске - его забрали первого. А куда его? И я получается потеряла мужа, но мне сказали не переживать, он в больнице, а где ему быть?
Сергій Гайдай, голова Луганської обласної ВЦА:
146 пожеж одночасно було в 6 районах одночасно. Сватово, Новойдар, Северодонецька, Страобільск, Попасна, Станиця-Kуганська В нас є інформація що збоку непідконтрольної території під Попасною стріляли трасерами. Навмисно піджигалася трава. А ще сильний вітер - більше 30 метрів на секунду, він ломав дерева ті падали на дроти електричні - це було при нас.
Погорільців почали розміщувати у школах. Це один із таких прихистків у восьмій школі Сєвєродонецька. Поки ми тут працюємо - весь час прибувають постраждалі від пожежі.
Оксана, місцева жителька:
Нас по объездной везли везде горело, Сироты горело - там дома, и монастырь горел и огонь в город зашел уже, ну, вот нас сюда привезли, слава Богу.
На допомогу місцевим прийшли волонтери. Люди несуть необхідні речі, їжу, воду. Хтось надає психологічну та медичну допомогу.
Наталя Кравченко, завуч 8 школи Сєвєродонецька:
Розмістити людей, надати їм місце, воду, гарячий чай, туалет. Буде більше людей - будемо відкривати класи.
Діана, волонтерка:
Все приносять люди, принесли по-перше дуже багато одіял і подушок - це дуже виручило. По друге треба взуття і свічки.
Не минулося без людських жертв.
Сергій Гайдай, голова Луганської обласної ВЦА:
Три людини загинуло, одну жінку вивезли, вона не постраждала від пожежі, але в неї відірвався тромб. Один чоловік працював на водонасосній станції і в нього теж серце, і один лісник. Він приймав участь у гасінні пожежі.
Натепер вогонь пошкодив кілька десятків будинків. До гасіння залучили десятки одиниць рятувальної та військової техніки, із найближчих областей. Залучити авіацію вкотре заважає відсутність гарантій з боку бойовиків.
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