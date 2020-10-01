Министерство обороны Азербайджана сообщило об успешном уничтожении восьми ракетных установок "Град". Системы принадлежали армянской стороне в нагорно-карабахском конфликте. Об этом говорится на сайте Минобороны.

Самоходная реактивная система залпового огня "Град" является российской разработкой. Военное ведомство приложило видео ударов по армянским позициям.

Как сообщается, в результате интенсивных обстрелов с армянской стороны, были повреждены 116 домов, а также 26 гражданских объектов. Сейчас Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики принимает все необходимые меры для обеспечения преследования и наказания виновных в обстрелах мирного населения.

Ранее в МИД заявили, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана.