Официальные заявления Армении о применении Азербайджаном турецкой авиации в конфликте в Нагорном Карабахе не соответствует действительности. Эти заявления не основываются ни на каких доказательствах использования турецких самолетов или беспилотников. Об этом заявили в Министерстве обороны Турции.

Турция утверждает, что заявления Армении являются всего-навсего "черной пропагандой".

"Эти заявления создают впечатление о том, что Турция является ни чем иным, как целью черной пропаганды. На самом деле эти утверждения никем серьезно не воспринимают, кроме их собственных сторонников", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в МИД заявили, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана.