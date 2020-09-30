Конфликт в Нагорном Карабахе: Турция отрицает применение авиации [ Редактировать ]
Официальные заявления Армении о применении Азербайджаном турецкой авиации в конфликте в Нагорном Карабахе не соответствует действительности. Эти заявления не основываются ни на каких доказательствах использования турецких самолетов или беспилотников. Об этом заявили в Министерстве обороны Турции.
Турция утверждает, что заявления Армении являются всего-навсего "черной пропагандой".
"Эти заявления создают впечатление о том, что Турция является ни чем иным, как целью черной пропаганды. На самом деле эти утверждения никем серьезно не воспринимают, кроме их собственных сторонников", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее в МИД заявили, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана.
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