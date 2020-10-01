Для охочих поганяти Чорнобилем на двоколісному діятиме низка правил та інструкцій

У зоні відчуження з'явиться веломаршрут. 45 кілометрів велотраси пролягатимуть від КПП "Зелений мис" через села Куповате, Опачичі, Оташів та Плютовище.

Для охочих поганяти Чорнобилем на двоколісному діятиме низка правил та інструкцій. На одну групу - два супровідники, має бути розписана схема маршруту. А для зупинок у мальовничих куточках вже облаштовують спецмісця.