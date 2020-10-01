Акрополіс в Афінах прикрасили новою підсвіткою. Дизайн розробили в тій самій студії, що підготувала церемонію відкриття Олімпійських ігор 2004.

Ілюмінацію планували два місяці - за задумом, вона має підкреслити особливості архітектури давніх храмів. Акрополіс за свою історію пережив десятки стихійних лих і нині залишається одним із найбільш відвідуваних місць у Греції. В останні роки його частково закривали на реставрацію.