Акрополь в Афінах отримав нову підсвітку [ Редактировать ]
Акрополіс в Афінах прикрасили новою підсвіткою. Дизайн розробили в тій самій студії, що підготувала церемонію відкриття Олімпійських ігор 2004.
Ілюмінацію планували два місяці - за задумом, вона має підкреслити особливості архітектури давніх храмів. Акрополіс за свою історію пережив десятки стихійних лих і нині залишається одним із найбільш відвідуваних місць у Греції. В останні роки його частково закривали на реставрацію.
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