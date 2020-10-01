COVID-19 наносить удар у відповідь: Словаччина вводить надзвичайний стан [ Редактировать ]
Надзвичайний стан запровадили у Словаччині через епідемію коронавірусу. За останні дні добовий приріст інфікованих становив понад півтисячі осіб - це більше, ніж на початку пандемії. Карантинні обмеження триватимуть щонайменше 45 днів.
Аналогічне рішення про режим надзвичайної ситуації уже вдруге за рік ухвалили в сусідній Чехії. Країна опинилася на другому місці в Європі за швидкістю поширення коронавірусу. Навчання у школах поки що буде дистанційним, також уряд обмежив масові зібрання і спортивні заходи.
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